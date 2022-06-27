Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
23:00
Світовий бокс. Тижневик

Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»

Українська легкоатлетка – про ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці
Легка атлетика
22:52
Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
Ольга Ляхова / Фото - Facebook
a:2:{s:4:"TEXT";s:5772:"Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в Instagram прокоментувала ракетний удар рашистськими загарбниками по торговому центру в Кременчуці.

«Це моє рідне місто Кременчук кілька хвилин тому. Найбільший ТРЦ «Амстор». Він зазвичай дуже людний, і сьогодні теж. Це найпростіший торговий центр з тисячами звичайних цивільних. Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горить у пеклі, весь «русский мир».


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ольга Ляхова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»
Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»
Легка атлетика
15 червня 21:59
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Легка атлетика
13 червня 16:25
Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»
Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»
Легка атлетика
01 червня 08:52
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
Легка атлетика
30 травня 18:42

Новини: Легка атлетика

Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
22:52
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
19:44
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
18:25
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Магучих підписала антивоєнну декларацію
16:58
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
09:53
Бех-Романчук звернулася до росії: «Ви тварини, які не мають права жити на цій землі»
Бех-Романчук звернулася до росії: «Ви тварини, які не мають права жити на цій землі»
26 червня 12:57
Магучіх – про рекорд сезону: «В цілому, я задоволена своїм стрибком на 2.03 м, але, звичайно, хочу ще вище»
Магучіх – про рекорд сезону: «В цілому, я задоволена своїм стрибком на 2.03 м, але, звичайно, хочу ще вище»
25 червня 11:52
Бех-Романчук – про зруйнований спорткомплекс в Харкові: «ласіцкене, вам ніколи не зрозуміти нас. Але я впевнена, що всі понесуть покарання»
Бех-Романчук – про зруйнований спорткомплекс в Харкові: «ласіцкене, вам ніколи не зрозуміти нас. Але я впевнена, що всі понесуть покарання»
25 червня 11:24
Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
24 червня 17:53
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
15:36
1
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
22:25
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
10:20
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Всі новини