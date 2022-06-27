Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»
Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
Українська легкоатлетка – про ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці
22:52
Ольга Ляхова / Фото - Facebooka:2:{s:4:"TEXT";s:5772:"Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в Instagram прокоментувала ракетний удар рашистськими загарбниками по торговому центру в Кременчуці.
«Це моє рідне місто Кременчук кілька хвилин тому. Найбільший ТРЦ «Амстор». Він зазвичай дуже людний, і сьогодні теж. Це найпростіший торговий центр з тисячами звичайних цивільних. Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горить у пеклі, весь «русский мир».
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20 червня 19:04
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