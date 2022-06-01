Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:50
Разом до перемоги! Владислав Сіренко. Прем’єра
12:50
Разом до перемоги! Сергій Малишко

Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»

Українська легкоатлетка – про свій результат на старті сезону
Легка атлетика
08:52
Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»
Ольга Ляхова / Фото - Instagram
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова поділилася думками щодо свого дебютного старту в сезоні.

«Я взагалі планувала ще виступати на зимовому чемпіонаті України. Але, звичайно, взимку я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала. Це психологічно зараз було простіше. Судячи з тренувань за останні два місяці, я показувала зовсім інші секунди, порівнюючи з взимку. Те, що я почекала рік після народження дитини – це позитивний момент для мене».


«Коли тренувалася в Португалії, то відчула, що я сильна і можу чинити так само, як і раніше, або навіть краще. Так, я відчувала мандраж перед стартом, адже це було дуже відповідально для мене. Там було дві соті секунди різниці на фініші, але за бігом можна побачити, що я була попереду всю дистанцію».


«Однак під кінець мене вже наздоганяли. Безумовно, завжди легше, коли ти біжиш ззаду, бачиш, кого треба обігнати. Якщо ж ти біжиш попереду, ти борешся тільки з собою. На початку взагалі ніхто не підтримав той темп, який я взяла, всі почали прискорюватися тільки до кінця дистанції».


«Мені хотілося пробігти швидко, тому я пішла в ва-банк. Думала, якщо буде потрібно, то буду викладатися максимально, буду гнати до кінця. Буває так, що ти виходиш на старт 800-метрівки і готовий бігти швидко, але забіг сам по собі повільний. Тому і ти біжиш так само. А мені потрібно було «швидке» час».


«Тому я вже вирішила бігти до кінця. У нас теж була пейсмейкерша. Вона повинна була бігти першу половину дистанції за 58-59 секунд, але пробігла майже за одну хвилину, що було її помилкою ».


У травні минулого року Ляхова народила дочку.

Нагадаємо, напередодні Ольга виграла турнір в італійському Савоне, Встановивши рекорд змагань.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ольга Ляхова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
Легка атлетика
30 травня 18:42
Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
Легка атлетика
21 травня 10:26

Новини: Легка атлетика

Саладуха: «Кожна відібрана росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами»
Саладуха: «Кожна відібрана росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами»
12:29
Чотири українки виступлять на наступному етапі Діамантової ліги
Чотири українки виступлять на наступному етапі Діамантової ліги
12:19
Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»
Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»
08:52
Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві
Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві
31 травня 21:45
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
31 травня 14:51
Українці завоювали чотири медалі на турнірі у Франції
Українці завоювали чотири медалі на турнірі у Франції
30 травня 22:45
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
30 травня 18:42
Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
28 травня 11:24
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
28 травня 10:53
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Терлюга – чемпіонка Європи-2022. Українка вперше в кар'єрі виграла у тріумфатора Ігор в Токіо
Карате
28 травня 14:14
Всі новини