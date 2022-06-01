Ляхова: «Зимою я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала»

Українська легкоатлетка – про свій результат на старті сезону

Ольга Ляхова / Фото - Instagram Українська легкоатлетка Ольга Ляхова поділилася думками щодо свого дебютного старту в сезоні.



«Я взагалі планувала ще виступати на зимовому чемпіонаті України. Але, звичайно, взимку я була готова не так, як зараз. Тому може і добре, що не виступала. Це психологічно зараз було простіше. Судячи з тренувань за останні два місяці, я показувала зовсім інші секунди, порівнюючи з взимку. Те, що я почекала рік після народження дитини – це позитивний момент для мене».



«Коли тренувалася в Португалії, то відчула, що я сильна і можу чинити так само, як і раніше, або навіть краще. Так, я відчувала мандраж перед стартом, адже це було дуже відповідально для мене. Там було дві соті секунди різниці на фініші, але за бігом можна побачити, що я була попереду всю дистанцію».



«Однак під кінець мене вже наздоганяли. Безумовно, завжди легше, коли ти біжиш ззаду, бачиш, кого треба обігнати. Якщо ж ти біжиш попереду, ти борешся тільки з собою. На початку взагалі ніхто не підтримав той темп, який я взяла, всі почали прискорюватися тільки до кінця дистанції».



«Мені хотілося пробігти швидко, тому я пішла в ва-банк. Думала, якщо буде потрібно, то буду викладатися максимально, буду гнати до кінця. Буває так, що ти виходиш на старт 800-метрівки і готовий бігти швидко, але забіг сам по собі повільний. Тому і ти біжиш так само. А мені потрібно було «швидке» час».



«Тому я вже вирішила бігти до кінця. У нас теж була пейсмейкерша. Вона повинна була бігти першу половину дистанції за 58-59 секунд, але пробігла майже за одну хвилину, що було її помилкою ».



У травні минулого року Ляхова народила дочку.



Нагадаємо, напередодні

Українська легкоатлеткаподілилася думками щодо свого дебютного старту в сезоні.У травні минулого року Ляхова народила дочку.Нагадаємо, напередодні Ольга виграла турнір в італійському Савоне , Встановивши рекорд змагань.