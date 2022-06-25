Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Магучіх – про рекорд сезону: «В цілому, я задоволена своїм стрибком на 2.03 м, але, звичайно, хочу ще вище»
Українська легкоатлетка готується до етапу Діамантової ліги в Стокгольмі
11:52
Ярослава Магучіх / Фото - womenshealth.com.auБронзовий призер Токіо-2020 українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прес - службі НОК поділилася емоціями після встановлення кращого результату сезону на турнірі Brno Highjump Olympia 2022.
«У нас повним ходом йде підготовка до чемпіонату світу. Тепер кожен старт по-своєму особливий і важливий. В цілому, я задоволена своїм стрибком на 2.03 м, але, звичайно, хочу ще вище! Через тиждень, 30 червня, мене чекає ще один етап Діамантової ліги в Стокгольмі. Готуюся і налаштовуюся на перемогу!».
Нагадаємо, напередодні Магучіх виграв турнір в Брно ( 2.03 м ). Друге місце зайняла Ірина Геращенко (1.97 м). Катерина Табашник (1.91 м) стала четвертою, а Юлія Чумаченко (1.88 м) п'ятою.