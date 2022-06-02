Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
Магучіх - серед претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи в травні
Українська стрибунка у висоту знову може забрати нагороду
22:22
Ярослава Магучіх / Фото - CNNУкраїнська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх в черговий раз номінована на звання кращої легкоатлетки Європи в травні.
На етапі Діамантової ліги в американському Юджині Магучих здобула перемогу з найкращим результатом сезону в світі – підкоривши планку на висоті в 2 метра.
Серед суперниць бронзової призерки Токіо-20202 нідерландська бігунка Фемке Бол, британська стайєрка Ейліш Макколган і німецька стрибунка в довжину Малайка Міхамбо.
Проголосувати за Магучіх можна в соціальних мережах European Athletics. У Facebook і Instagram потрібно залишити тег # Mahuchikh під постом з голосуванням, в Twitter вибрати українку в опитуванні.
Нагадаємо, Ярослава вже ставала кращою легкоатлеткою Європи в цьому році - в березні.