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Магучіх - серед претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи в травні

Українська стрибунка у висоту знову може забрати нагороду
Легка атлетика
22:22
Магучіх - серед претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи в травні
Ярослава Магучіх / Фото - CNN
Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх в черговий раз номінована на звання кращої легкоатлетки Європи в травні.

На етапі Діамантової ліги в американському Юджині Магучих здобула перемогу з найкращим результатом сезону в світі – підкоривши планку на висоті в 2 метра.

Серед суперниць бронзової призерки Токіо-20202 нідерландська бігунка Фемке Бол, британська стайєрка Ейліш Макколган і німецька стрибунка в довжину Малайка Міхамбо.



Проголосувати за Магучіх можна в соціальних мережах European Athletics. У Facebook і Instagram потрібно залишити тег # Mahuchikh під постом з голосуванням, в Twitter вибрати українку в опитуванні.

Нагадаємо, Ярослава вже ставала кращою легкоатлеткою Європи в цьому році - в березні.
Володимир Кириченко
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Ярослава Магучих

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