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Світовий бокс. Тижневик

Магучих підписала антивоєнну декларацію

Раніше її підписали три олімпійські чемпіони з України
Легка атлетика
16:58
Магучих підписала антивоєнну декларацію

Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх підписала міжнародну антивоєнну декларацію спортсменів. Про це повідомив телеграм-канал Білоруського фонду спортивної солідарності ( БФСС ).

Відзначимо, що вже понад 160 українських спортсменів підтримали ініціативу Білоруського фонду спортивної солідарності.

Раніше її підписали олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Ольга Харлан і Олександр Абраменко, А також відомі футболісти Андрій Воронін і Євген Селезнев.

Текст декларації.

Відзначимо, що БФСС заснували в серпні 2020 року через масові репресії проти спортсменів в білорусі.
Карен Агабекян
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Ярослава Магучих

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