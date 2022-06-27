Магучих підписала антивоєнну декларацію

Раніше її підписали три олімпійські чемпіони з України

Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх підписала міжнародну антивоєнну декларацію спортсменів. Про це повідомив телеграм-канал Білоруського фонду спортивної солідарності ( БФСС ).



Відзначимо, що вже понад 160 українських спортсменів підтримали ініціативу Білоруського фонду спортивної солідарності.

Раніше її підписали олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Ольга Харлан і Олександр Абраменко, А також відомі футболісти Андрій Воронін і Євген Селезнев.

Текст декларації.

Відзначимо, що БФСС заснували в серпні 2020 року через масові репресії проти спортсменів в білорусі.