Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Раніше її підписали три олімпійські чемпіони з України
16:58
Українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх підписала міжнародну антивоєнну декларацію спортсменів. Про це повідомив телеграм-канал Білоруського фонду спортивної солідарності ( БФСС ).
Відзначимо, що вже понад 160 українських спортсменів підтримали ініціативу Білоруського фонду спортивної солідарності.
Раніше її підписали олімпійські чемпіони Жан Беленюк, Ольга Харлан і Олександр Абраменко, А також відомі футболісти Андрій Воронін і Євген Селезнев.