Магучіх — лауреатка премії «Людина року-2024»

Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх удостоєна престижної премії Людина року-2024. Легкоатлетка здобула перемогу в номінації «Спортсмен року».

У зв'язку з тим, що Ярослава наразі бере участь у міжнародних змаганнях за межами України, нагороду замість неї отримала президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.

15 червня Ярослава Магучіх візьме участь у черговому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в Стокгольмі.

«Спробую побити рекорд стадіону». Магучіх виступить на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.