Магучіх — лауреатка премії «Людина року-2024»
Українська легкоатлетка продовжує підкорювати не лише спортивні вершини, а й отримувати визнання поза стадіоном
1 день тому
Фото: Getty Images
Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх удостоєна престижної премії Людина року-2024. Легкоатлетка здобула перемогу в номінації «Спортсмен року».
У зв'язку з тим, що Ярослава наразі бере участь у міжнародних змаганнях за межами України, нагороду замість неї отримала президентка Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха.
15 червня Ярослава Магучіх візьме участь у черговому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в Стокгольмі.
«Спробую побити рекорд стадіону». Магучіх виступить на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.