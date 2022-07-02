Стребкова встановила рекорд України на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Наталя Стребкова: «Національний рекорд хочу присвятити ЗСУ і всім нашим людям, які борються кожен на своєму фронті»
Українська легкоатлетка – про свій результат на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
13:54
Наталя Стребкова / Фото - TwitterУкраїнська легкоатлетка Наталя Стребкова в Instagram поділилася емоціями від свого результату на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція).
«Дякую діамантову лігу за цю можливість. Не застосовувати цей шанс дорівнювало б програти собі».
«Рекорд України на 3000 з перешкодами – 9.24,56. Це те, про що я мріяла і робила все для цього результату разом з тренером і чоловіком Іваном. Розуміння того, що можу це зробити вже було, але це спорт, і не завжди складаються умови для швидких секунд».
«Українці, які були на арені в цей вечір – велике спасибі. Ваша підтримка і крики «Україна, Україна» підштовхували робити все можливе ».
«Національний рекорд хочу присвятити ЗСУ і всім нашим людям, які борються кожен на своєму фронті. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні».
Нагадаємо, Стребкова на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі з рекордом України стала 4-й на дистанції 3000 метрів з перешкодами.
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