Олексій Сердюченко: «Сергій Бубка про нас подбав та забезпечив можливість готуватись до чемпіонату світу в США»

Виконувач обов’язків державного тренера збірної України з легкої атлетики дав ексклюзивне інтерв’ю XSPORT

Олексій Сердюченко / фото - ФЛАУ

Виконувач обов’язків державного тренера збірної України з легкої атлетики Олексій Сердюченко в ексклюзивному інтерв’ю XSPORT розповів про тренувальний збір української команди в США, очікування від майбутнього чемпіонату світу, підтримку з боку Сергія Бубки та НОК України, а також відповів на запитання, чому Україна не використала 12 ліцензій на ЧС.

Олексію, напереододні чемпіонату світу збірна України провела табір в США. Розкажіть, як стало можливим його організувати?

- Так, ми пройшли підготовку у місті Чула Віста, штат Каліфорнія, США. Для збірної команди України з легкої атлетики цей тренувальний табір було організовано олімпійським та паралімпійським комітетом США у співпраці з Всесвітньою федерацією атлетики та місцевим тренувальним центром, на базі якого ми знаходимось.

Головним ініціатором нашого збору в США був Сергій Назарович Бубка і НОК України, вони з нами сконтактували та передали інформацію, що у цьому місті нас готові прийняти у складі, в якому ми будемо далі виступати на ЧС. Передали контакти, якими ми оперували при узгоджені всіх деталей з олімпійським комітетом США та місцевими організаціями. Далі були питання по вирішенню технічних нюансів за нашої участі. Взагалі, Сергій Назарович в першу чергу про нас подбав та забезпечив для нас таку можливість.

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- На чемпіонат світу заявлені 22 спортсмени з 33, які мали можливість взяти участь у цьому чемпіонаті. Свідомо від участі відмовились спортсмени з видів довгої витривалості – це марафон та спортивна ходьба, чоловіки. Жінки окремо - 35 кілометрів. Тому що фізично неможливо пробігти марафон, щоб подолати важку дистанцію спортивної ходьби двічі за такий короткий період або можливо, але безрезультатно. В естафеті 4 по 100 чоловіків також не виставляємо, тому що вони зараз не дуже конкурентоспроможні на світовому рівні, а на чемпіонаті Європи зможуть більш вдало виступити та буде більше часу для підготовки до чемпіонату Європи 24 серпня в Мюнхені.

Також на ЧС ми мали можливість виставити естафету 4 по 400 (мікст), але про це стало відомо вже після закриття періоду кваліфікації, коли якісь країни відмовилися від участі. Оскільки ми були наступними нас запросили, але наші чоловіки, які брали участь в іншій естафеті не займалися вірішенням візових питань. Тренерський склад та спортсмени вирішили не відволікатися, а продовжувати готуватися до ЧЄ. Всі інші, хто встигли отримати візи та готувались до чемпіонату світу, - в строю. Останнім до нас приєднаться завтра Олег Дорощук та поїде прямо до Юджина, на збір не встигає, одразу братиме участь у ЧС.

Чи можна було допомогти спортсменам, які не тренувались через війну виступити в Орегоні?

- Війна вплинула на всіх спортсменів, але хто запланував участь в ЧС, ті в ньому участь і візьмуть. Хтось кваліфікувався, хтось ні. Більшість спортсменів, які кваліфікувались, - змагатимуться на чемпіонаті. Деякі свідомо відмовились від участі, вирішивши виступити на ЧЄ.

Пане Олексію, чи були консультації тренерів різних дисциплін з вами з приводу пропуску чемпіоната світу тим чи іншим спортсменом?

- Звичайно. Всі спортсмени, їх особисті тренери та старші головні тренери з групових видів в збірній команді вели спільну дискусію та приймали рішення стосовно пропуску тим чи іншим спортсменом турніру. З видів довгої витривалості та естафети 4 по 100 та 4 по 400 такі рішення були заздалегідь відомі та свідомо прийняті.

Це було нормально сприйнято усіма зацікавленими сторонами.

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- В першу чергу, тому що для участі у ЧС потрібно пролетіти через всю земну кулю. Потрібно вирішувати багато організаційних питань, займатися отриманням візи, а потім в решті-решт поїхати на ЧС та показати свій результат, на який ти готовий, опинившись на тому місці, на яке ти об'єктивно розраховуєш за рівнем своїх результатів.

В цьому плані виступ на ЧЄ більш привабливий, тому що він проводиться в Європі, не потрібно займатися вирішенням організаційних питань. Можна спокійно приїхати на Європу, маючи додатковий час на проведення підготовки. А він спортсменам зараз потрібний, адже в лютому, березні і квітні не так легко проходив тренувальний процес. У багатьох дисциплінах необхідно більше часу, щоб вийти на необхідний рівень результатів.

Які наші реальні очікування від виступу на чемпіонаті світу?

- Показати всьому світу, що ми сильна нація, сильні духом громадяни своєї країни, які у важкий час продовжують, не дивлячись ні нащо, тренуватися та представляти свою країну, вміло демонструвати бійцівські якості, показавши достойні результати. Виступ кожного спортсмена на рівні особистого рекорду або рекорду сезону, в цьому плані набагато важливіше, ніж підсумкова позиція у фінальному протоколі змагань. Хоча, звичайно, всім приємно боротися за медалі. У нас є претенденти на здобуття медалей, але скільки їх може бути - ми не знаємо і рахувати не будемо.

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- Після США плануємо 26 липня повернутися до Європи. Зараз ведемо перемовини, щоб нас прийняли наші друзі з німецької федерації легкої атлетики за підтримки уряду Німеччини на одній з тренувальних баз в цій країні. Також до нас приєднаються спортсмени, які не братимуть участь у ЧС, але планують боротися на ЧЄ. Підготовка буде проходити десь протягом трьох тижнів, а 13 серпня ми плануємо вирушити до Мюнхену.

Як взагалі ситуація з організацію тренувально процесу? Багатьом видам спорту допомогає НОК та федерації інших країн. У вас так само?

- Як і багатьом іншим видам, нам також допомагає НОК України та федерації інших країн в організації тренувального процесу та виступів у змаганнях. І цей збір у американській Чула Вісті чудовий приклад. Від НОК ми отримували допомогу протягом всього періоду з початку війни. Ми отримали близько 3 мільйонів гривень допомоги від НОК, але це не враховуючи збір в США. Також нас приймали федерації інших країн: Чехія, Фінляндія, Італія, Туреччина, Болгарія, Франція, Литва. Потрібно розуміти, що збірна команда з легкої атлетики України – найбільша команда з усіх видів спорту. У нашому складі близько 600 спортсменів і це лише спортсмени збірних команд, а ще у них є тренери. Цифра разом з тренерами буде близько 1000 людей і всю допомогу, яку ми маємо, дуже цінуємо. Підтримка є, і вона відчутна, і дуже важлива та необхідна, але забезпечити всіх усім необхідним не вистачає ресурсу, хоча ми розуміємо, що неможливо допомогти кожному. Дякуємо, за те що є.

Зауважимо, чемпіонат світу з легкої атлетики відбудеться в американському Юджині з 15 по 24 липня.