Оліслагерс увосьме у кар'єрі здобула перемогу над Магучіх
Австралійка вдруге поспіль випереджає рекордсменку світу
близько 1 години тому
Нікола Оліслагерс / Фото - Yahoo
Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики австралійка Нікола Оліслагерс увосьме в карʼєрі перемогла українку Ярославу Магучіх в секторі для стрибків у висоту.
На етапі Діамантової ліги у Парижі Магучіх стала другою, Оліслагерс завоювала золото.
Магучіх поступилася Оліслагерс вдруге поспіль – Нікола також здобула перемогу на попередньому етапі у Стокгольмі.
Загалом Ярослава залишала позаду Ніколу 25 разів.
Нагадаємо, на етапі у Парижі ще одна українка Юлія Левченко посіла 11 місце з результатом 1,83 м.