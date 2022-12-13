російська спортсменка, яка підтримує війну в Україні, побажала смерті Климюк

Катерина Климюк

Українська легкоатлетка Катерина Климюк в Instagram опублікувала переписку з маловідомою рашистською важкоатлеткою маргаритою осною.



Ось вам повідомлення агресивної російської спортсменки мені в особисті повідомлення. Сайт який був розміщений в моїй stories це був сайт для ідентифікації мертвих російських солдат, щоб їх могли знайти родичі. російська спортсменка побажала мені, щоб там було моє фото та документи, тобто побажала мені смерті.

Вона – обличчя російського спортсмена. Я вважаю, неприпустимим допускати до міжнародних змагань людей – які прагнуть вбивати, які не знають основних цінностей та місію спорту – мир. Закликаю усі спортивні організації й надалі бойкотувати російських та білоруських спортсменів. Тому що мовчання проти війни дорівнює її підтримці».