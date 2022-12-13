російська спортсменка, яка підтримує війну в Україні, побажала смерті Климюк
Українська легкоатлетка Катерина Климюк в Instagram опублікувала переписку з маловідомою рашистською важкоатлеткою маргаритою осною.
«Хочу надати докази, підтримки війни російськими спортсменами, з власного досвіду.
Ось вам повідомлення агресивної російської спортсменки мені в особисті повідомлення. Сайт який був розміщений в моїй stories це був сайт для ідентифікації мертвих російських солдат, щоб їх могли знайти родичі. російська спортсменка побажала мені, щоб там було моє фото та документи, тобто побажала мені смерті.Наступні її повідомлення були сповнені образ та лайки в мій бік.На її сторінці можна знайти безліч постів та коментарів із закликами до війни та агресії.
Вона – обличчя російського спортсмена. Я вважаю, неприпустимим допускати до міжнародних змагань людей – які прагнуть вбивати, які не знають основних цінностей та місію спорту – мир. Закликаю усі спортивні організації й надалі бойкотувати російських та білоруських спортсменів. Тому що мовчання проти війни дорівнює її підтримці».
Нагадаємо, раніше через війну в Україні два відомих сербських тенісисти образили Сергія Стаховського.
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