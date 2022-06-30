Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
Ще один український стрибун у висоту опинився за п'єдесталом пошани змагань в Льєжі
08:24
Андрій Проценко / Фото - FacebookУкраїнський легкоатлет Андрій Проценко став чемпіоном в секторі для стрибків у висоту на турнірі в Льєжі (Бельгія).
Проценко підкорив планку на висоті 2,26 м. Другим став ще один українець Олег Дорощук – 2,24 м.
Третій представник України на змаганнях Вадим Кравчик став 7-м.
Нагадаємо, що Проценко та Дорощук по рейтингу відібралися на чемпіонат світу-2022, який в липні відбудеться в Юджині ( США ).
Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. Льєж, Бельгія. Стрибки у висоту. чоловіки
1. Андрій Проценко ( Україна ) – 2,26 м
2. Олег Дорощук ( Україна ) – 2,23
3. Томас Кармой ( Бельгія ) – 2,23
...
7. Вадим Кравчик ( Україна ) – 2,15
Напередодні Проценко дебютував в Діамантовій лізі в сезоні-2022 на етапі в Римі, Італія. Українець став четвертим.
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