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Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло

Ще один український стрибун у висоту опинився за п'єдесталом пошани змагань в Льєжі
Легка атлетика
08:24
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
Андрій Проценко / Фото - Facebook
Український легкоатлет Андрій Проценко став чемпіоном в секторі для стрибків у висоту на турнірі в Льєжі (Бельгія).

Проценко підкорив планку на висоті 2,26 м. Другим став ще один українець Олег Дорощук – 2,24 м.

Третій представник України на змаганнях Вадим Кравчик став 7-м.

Нагадаємо, що Проценко та Дорощук по рейтингу відібралися на чемпіонат світу-2022, який в липні відбудеться в Юджині ( США ).
Meeting International d'Athlétisme de la Province de Liège. Льєж, Бельгія. Стрибки у висоту. чоловіки

1. Андрій Проценко ( Україна ) – 2,26 м

2. Олег Дорощук ( Україна ) – 2,23

3. Томас Кармой ( Бельгія ) – 2,23
...
7. Вадим Кравчик ( Україна ) – 2,15
Напередодні Проценко дебютував в Діамантовій лізі в сезоні-2022 на етапі в Римі, Італія. Українець став четвертим.
Володимир Кириченко
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Андрій Проценко Олег Дорощук

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