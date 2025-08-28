Призерка Олімпіади Оліслагерс: «Магучіх проклала шлях для нас»
Нікола вважає, що українка підштовхує суперниць до кращих результатів
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Віцечемпіонка Олімпіади Нікола Оліслагерс відзначила в інтерв’ю Суспільне Спорт роль Ярослави Магучіх у стрибках у висоту:
Коли Ярослава взяла 2.10 м торік, це зламало бар'єр, що це можливо. А потім ти бачиш, як ще більше дівчат стрибають 2.00 м, тож коли планка підіймається, ми йдемо вперед, і це захоплює. Вона проклала шлях для нас, що так, це можливо. І, можливо, це одна з причин, чому 2.00 м (у фіналі сезону Діамантової ліги) виглядали наче 1.90 м. Хто знає? Можливо, далі стартова висота буде ще вищою. Тому так, гадаю, одна з причин – те, що вона зробила для нашого спорту.
Нагадаємо, що Магучіх стала віцечемпіонкою ДЛ-2025.