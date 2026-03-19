PUMA представляє нову модель високопродуктивних бігових кросівок Deviate NITRO™ 4 – наступне покоління швидкісного взуття для тренувань і стартів. Модель стала на 15 грамів легшою, отримала покращену амортизацію та ще ефективніше повернення енергії, що допомагає бігунам підтримувати високий темп на будь-якій дистанції.

Deviate NITRO™ 4 створені для тих, хто прагне більшого – швидших тренувань, стабільнішого темпу та впевненого результату на змаганнях. Поєднання інноваційної піни NITROFOAM™, карбонової пластини PWRPLATE та нової дихаючої інженерної сітки забезпечує потужне повернення енергії, комфорт і стабільність під час бігу.

«Deviate 4 – це взуття для бігунів, які не зупиняються. Ми зробили модель ще легшою та швидшою, щоб допомогти спортсменам отримати максимум енергії з кожного кроку», – зазначають у PUMA UKRAINE.

Новинка розроблена як для інтенсивних темпових тренувань, так і для стартів у змагальний день. Завдяки поєднанню двох шарів інноваційної піни NITRO та карбон-композитної пластини модель забезпечує плавний, пружний і динамічний рух.

Ключові технології Deviate NITRO™ 4

Покращена формула NITROFOAM™

Нова формула NITROFOAM™ забезпечує покращене повернення енергії та чутливу амортизацію.

85% повернення енергії

Один із найвищих показників повернення енергії серед бігових кросівок у світі, що допомагає підтримувати швидкість протягом усього забігу.

Двошарова система піни

Два шари NITROFOAM™ створюють баланс між амортизацією, стабільністю та швидким відгуком.

Удосконалена PWRPLATE

Поліпшена конструкція та гнучкість для більш стабільного й контрольованого бігу.

PUMAGRIP

Зносостійка гумова підошва з відмінним зчепленням на різних поверхнях.

Інженерна сітка верху кросівок

Легка дихаюча сітка з м’яким коміром та ущільненим язичком для додаткового комфорту.

Швидкість, яку неможливо ігнорувати

Deviate NITRO™ 4 – це поєднання легкості, швидкості та інноваційних технологій, створене для сучасних бігунів, які прагнуть перевершувати власні результати. Модель підходить як для інтенсивних тренувань, так і для стартів, де кожна секунда має значення.