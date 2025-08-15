Біг — це відчуття. І кожен відчуває його по-своєму. Хтось женеться за новими рекордами, а хтось — просто за відчуттям свободи. Незалежно від цілі, нова модель Velocity 4 створена, аби підтримати вас на будь-якій дистанції, у будь-який момент.

Це — найлегша версія Velocity з усіх, які були раніше. Завдяки технологічній проміжній підошві з NITROFOAM™, оновленому дихаючому верху з сітчастого матеріалу та підошві PUMAGRIP з надійним зчепленням — ці кросівки готові до будь-яких викликів. Безпечно. Комфортно. Без компромісів.

Технології, що створені для руху

ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ: преміальна сітка з еластичністю та вентиляцією, посилена PWRTAPE для фіксації стопи та довговічності. NITROFOAM™: Створена за допомогою азоту піна з максимальним поверненням енергії. PUMAGRIP: зносостійка гумова підошва з надійним зчепленням на різних поверхнях.

преміальна сітка з еластичністю та вентиляцією, посилена для фіксації стопи та довговічності.

Коментар експерта

«Як давній фанат серії Velocity, я називаю Velocity NITRO 4 ідеальним партнером для тренувань. Ми допрацювали підошву, зробивши її повністю з піни NITRO — і відтепер силует є найбільш динамічним у своєму класі. Velocity змінює ваші пробіжки: будь-який темп, будь-яка дистанція — це справжнє задоволення. Саме так має відчуватися біг» — Конор Кешин, старший менеджер лінійки продуктів PUMA.

Velocity 4 — вже доступні

Ранкові пробіжки перед роботою, перерва на бігову доріжку в обід, вечірній заряд емоцій — Velocity 4 легкопідлаштовуються під ваш ритм. Професіонал чи новачок — не має значення. Ця пара створена для кожного бігуна.

Встигни першим — Velocity 4 вже у продажу

Так, як має бути. Так, як хочеться. Так, як біг насправді відчувається. Velocity 4 — вже тут