Рівно 37 років тому Бубка зробив раніше недосяжне – першим у світі підкорив висоту 6,00 метрів

Його результат вдалося повторити лише через чотири роки

13 липня 1985 року, рівно 37 років тому Сергій Бубка увійшов в історію світової легкої атлетики – став першим, кому вдалося покорити висоту 6,00 метри в стрибках з жердиною.

Це були змагання Гран-прі в Парижі, присвячені Дню взяття Бастилії. На них Бубка приїхав в статусі рекордсмена світу – 5,94 метри двома тижнями раніше в Римі.

В столиці Франції він з величезним запасом взяв висоту 5,70 метра, потім пропустив висоту 5,80 метра – і підійняв планку відразу до 6,00 метрів.

Перша спроба виявилася невдалою, друга вийшла значно кращою, однак українець не зміг підібрати потрібну траєкторію. І, зрештою, з третьої спроби він взяв висоту, котра ще не підкорювалася нікому в світі:

Лише через чотири роки досягнення донеччанина вдалося повторити, лише через 10 років це вдалося зробити ще одному стрибуну з жердиною.

21 рік тому Сергій Бубка допоміг японському хлопцю. Зараз він активно волонтерить заради перемоги України у війні.