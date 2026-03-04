Разом з партнерами ми продовжуємо потужну традицію підтримки важливих ініціатив, і запускаємо Бігозбір. Весна-2026, наша ціль цього разу пробігти 750 000 км за п’ять тижнів, які донори конвертують у 7,5 млн донату на добрі прави.

Бігозбір – це благодійний проєкт, де пробіжки будуть конвертуватись у донати. Неважливо скільки ти будеш бігати, головне – залучення та регулярність.

Бігозбір. Весна 2026 стане уже четвертим Бігозбором від Run Ukraine, який ми реалізуємо разом з вами. Спільними зусиллями в попередніх етапах ми акумулювали значну суму: 24 764 713 грн. Це вражаючі результати, що демонструють неймовірну єдність та підтримку.

Бігозбір. Весна 2026 стартує 28 лютого, а завершиться 5 квітня під час ювілейного 15-го Work.ua Київського півмарафону Незламності 2026.

Долучитися може кожен охочий, це безкоштовно. Потрібно лише зареєструватися і почати бігати, фіксуючи пробіжки в біговому застосунку Strava.

Реєстрація на Бігозбір. Весна 2026 відкрилася 27 лютого.

«Разом ми робимо спільну і дуже важливу справу – допомагаємо фронту. Бігозбір дає можливість відчути плече одне одного, усвідомити цінність навіть маленьких кроків і отримати мотивацію регулярно виходити на пробіжки. Бізнеси, бігуни, партнери та ми, як організатори, – кожен робить свій внесок. А наше завдання – об’єднати ці зусилля, акумулювати їх у конкретні результати й цифри, які реально допомагають там, де це зараз найбільше потрібно. Це і є головна мета», – зазначив Іван Третьяков, організаційний директор Run Ukraine.

28 лютого ми стартуємо 6 бігозборів одночасно:

«Відчуй серцем – зміни світ бігом» – ПриватБанк та ГО «Відчуй». Збираємо на допомогу дітям із порушенням слуху. Мета – 1,5 млн грн.

«Давай ще разок — збираємо на звʼязок!» – Work.ua та «Боривітер». Збираємо на навчання військових зв'язківців. Мета – 1 млн грн.

«Зроби NextStep із Моршинською» – реабілітаційний центр NextStep Ukraine та «Моршинська». Збираємо на реабілітацію військових із пораненнями. Мета – 1 млн грн.

«На коня» – магазини особливої техніки «Ябко» та ССО. Збираємо на два наземні роботизовані комплекси для Сил Спеціальних Операцій ЗСУ. Мета – 1 млн грн.

«Біжимо, щоб вони були завжди на крок попереду» – «Інтерпайп» та 7 корпус ДШВ. Збираємо на мідлстрайки (летальні крила середньої далечини для знищення логістики ворога). Мета – 2 млн грн.

«Біжимо заради дитячих посмішок: Smile x Таблеточки» – благодійний фонд «Таблеточки» та «Smile». Збираємо на виробництво пакунків-піклунків для дітей, які борються з онкологією, та на «Свята для сміливих» – організацію дитячих свят в «Охматдиті». Мета – 1 млн грн.

Приєднуйся до Бігозбору. Весна 2026 та перетворюй пробіжки на донати.

Як долучитись:

обирай свій Бігозбір

реєструйся на сайті або в застосунку Run Ukraine

виходь на пробіжку та фіксуй її у Strava

кожен кілометр, подоланий тобою, перетвориться на 10 грн на рахунок обраного Бігозбору

Стежити за тим, як кілометри перетворюються на донати, можна буде просто на сайті Київського півмарафону.

За пропущене тренування, за бажанням, можна буде задонатити на конверти Бігозборів.

Реєстрація безкоштовна за посиланням.