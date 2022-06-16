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Рижикова фінішувала в трійці на третьому етапі Діамантової ліги поспіль

Бол з рекордом змагань не залишила українці шансів
Легка атлетика
16 червня 21:30
Рижикова фінішувала в трійці на третьому етапі Діамантової ліги поспіль
Фото: ФЛАУ

Анна Рижикова стала другою на етапі Діамантової ліги в Осло, Норвегія.

Українка в бігу з бар’єрами на 400 м фінішувала за 54,81 с. Вікторія Ткачук стала шостою, а виграла змагання з найкращим виступом в історії етапів в Осло Фемке Бол.


Нагадаємо, що це вже третій фініш на етапах ДЛ Рижикової в першій трійці поспіль – раніше Анна стала третьою в Бірмінгемі та Римі.

Олег Шумейко-молодший
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Анна Рижикова Вікторія Ткачук

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