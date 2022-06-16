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Рижикова: «Отримала побажання смерті від російських спортсменів»

Українська легкоатлетка – про жахи війни
Легка атлетика
16:23
Рижикова: «Отримала побажання смерті від російських спортсменів»
Анна Рижикова / Фото - Facebook
Чемпіонка II Європейських ігор, українська легкоатлетка Анна Рижикова в інтерв'ю VG розповіла про переписки з російськими спортсменами, а також жахи війни в країні.

«Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: «Можеш перевезти до нас сім'ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо». Таких повідомлень була тисяча».


«Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною - я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми повинні, повинні померти, були різні погані речі про мою сім'ю».


«Це жахлива ситуація. Деякі спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про який я вже не чула місяць».


«Ми в 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була так налякана і засмучена. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім'ї».


Нагадаємо, 16 червня Рижикова виступить на етапі Діамантової ліги в Осло.
Володимир Кириченко
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Анна Рижикова

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