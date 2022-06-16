Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Рижикова: «Отримала побажання смерті від російських спортсменів»
Українська легкоатлетка – про жахи війни
16:23
Анна Рижикова / Фото - FacebookЧемпіонка II Європейських ігор, українська легкоатлетка Анна Рижикова в інтерв'ю VG розповіла про переписки з російськими спортсменами, а також жахи війни в країні.
«Відчуваю різницю між європейськими спортсменами, які надіслали мені повідомлення про те, що у них є вільна кімната. Мені писали з Португалії, Чехії. Писали: «Можеш перевезти до нас сім'ю, головне, щоб ви були в безпеці. Ми допоможемо». Таких повідомлень була тисяча».
«Але від російських спортсменів, які були моїми друзями, змагалися зі мною - я отримувала побажання смерті. Вони писали мені, що ми повинні, повинні померти, були різні погані речі про мою сім'ю».
«Це жахлива ситуація. Деякі спортсмени загинули на війні. У мене є друг, про який я вже не чула місяць».
«Ми в 21 столітті. Це важко. Перші два тижні ми були вдома. Я була так налякана і засмучена. 21 березня я перетнула кордон і потрапила на збори. Ми хвилюємося за наші сім'ї».
Нагадаємо, 16 червня Рижикова виступить на етапі Діамантової ліги в Осло.