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Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Українська спортсменка – в люті від дій рашистів
19:44
Анна Рижикова / Фото - FacebookУкраїнська легкоатлетка Анна Рижикова в Instagram відреагувала на потрапляння російських ракет в ТРЦ в Кременчуці.
«Це торговий центр в Кременчуці, де було близько 1000 чоловік, коли туди потрапила російська ракета. Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить! Як люди можуть мовчати».
Також про жахливу трагедію висловився і срібний призер Ігор в Токіо - 2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насибов.