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Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»

Українська спортсменка – в люті від дій рашистів
Легка атлетика
19:44
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Анна Рижикова / Фото - Facebook
Українська легкоатлетка Анна Рижикова в Instagram відреагувала на потрапляння російських ракет в ТРЦ в Кременчуці.

«Це торговий центр в Кременчуці, де було близько 1000 чоловік, коли туди потрапила російська ракета. Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить! Як люди можуть мовчати».


Також про жахливу трагедію висловився і срібний призер Ігор в Токіо - 2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насибов.
Володимир Кириченко
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Анна Рижикова

Коментарі 1

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27 червня 2022р. 20:05
Хлопці з 95 кварталу!
Коли вже відповісте на ці знущання. Пора довбанути по бєлгороду по якомусь торгівельному центру, щоб бидлота від жуті побігла на красную площадь. Вже є чим і вже долетить.
Там ще є такі валуйки і ще декілька міст з торгівельними центрами.
Чому гинуть тільки наші люди?
Нехай вже гинуть і ті хто голосував за цього упиря!
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