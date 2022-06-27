Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»

Українська спортсменка – в люті від дій рашистів

Анна Рижикова / Фото - Facebook Українська легкоатлетка Анна Рижикова в Instagram відреагувала на потрапляння російських ракет в ТРЦ в Кременчуці.



«Це торговий центр в Кременчуці, де було близько 1000 чоловік, коли туди потрапила російська ракета. Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить! Як люди можуть мовчати».



Також про жахливу трагедію висловився і срібний призер Ігор в Токіо - 2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насибов.

Українська легкоатлеткав Instagram відреагувала на потрапляння російських ракет в ТРЦ в Кременчуці.Також про жахливу трагедію висловився і срібний призер Ігор в Токіо - 2020 з греко-римської боротьби

Володимир Кириченко