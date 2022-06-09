Рижикова – срібна призерка турніру в Генгело
Рижикова завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Римі. Ткачук – сьома
Українська легкоатлетка показала третій результат в бігу на 400 метрів з бар'єрами
21:51
Анна Рижикова / Фото - Getty ImagesУкраїнська легкоатлетка Анна Рижикова виграла бронзу в бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Діамантової ліги в Римі (Італія).
Анна пробігла дистанцію з найкращим часом сезону – 54.50 с. Забіг виграла нідерландка Фемке Бол, другою стала представниця Ямайки Жанів Рассел.
Відзначимо, що це п'ятий поспіль п'єдестал пошани для Рижикової на турнірах в цьому сезоні.
Інша українка, Вікторія Ткачук, фінішувала з сьомим результатом – 55.37.
Діамантова ліга. Рим, Італія. Біг на 400м з бар'єрами. Жінки
1. Фемке Бол (Нідерланди) – 53.02 с
2. Жанів Рассел (Ямайка) – 54.18 с
3. Анна Рижикова (Україна) – 54.50 с
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7. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.37 с
Раніше Рижикова завоювала срібло в бігу на 400 м з бар'єрами на турнірі в Генгело (Нідерланди).