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Рижикова завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Римі. Ткачук – сьома

Українська легкоатлетка показала третій результат в бігу на 400 метрів з бар'єрами
Легка атлетика
21:51
Рижикова завоювала бронзу на етапі Діамантової ліги в Римі. Ткачук – сьома
Анна Рижикова / Фото - Getty Images
Українська легкоатлетка Анна Рижикова виграла бронзу в бігу на 400 метрів з бар'єрами на етапі Діамантової ліги в Римі (Італія).

Анна пробігла дистанцію з найкращим часом сезону – 54.50 с. Забіг виграла нідерландка Фемке Бол, другою стала представниця Ямайки Жанів Рассел.

Відзначимо, що це п'ятий поспіль п'єдестал пошани для Рижикової на турнірах в цьому сезоні.

Інша українка, Вікторія Ткачук,  фінішувала з сьомим результатом – 55.37.
Діамантова ліга. Рим, Італія. Біг на 400м з бар'єрами. Жінки

1. Фемке Бол (Нідерланди) – 53.02 с

2. Жанів Рассел (Ямайка) – 54.18 с

3. Анна Рижикова (Україна) – 54.50 с
...
7. Вікторія Ткачук (Україна) – 55.37 с
Раніше Рижикова завоювала срібло в бігу на 400 м з бар'єрами на турнірі в Генгело (Нідерланди).
Володимир Кириченко
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Теги

Анна Рижикова Вікторія Ткачук Діамантова ліга

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