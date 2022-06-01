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Саладуха: «Кожна відібрана росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами»

Народний депутат України опублікувала пост до Дня захисту дітей
Легка атлетика
12:29
Саладуха: «Кожна відібрана росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами»
Ольга Саладуха / Фото - Facebook
Народний депутат України і екс-легкоатлетка Ольга Саладуха на своїй сторінці в Facebook поділилася думками про дітей, які стали жертвами війни, яку розв'язала росія.

«Сьогодні день захисту дітей. 689 маленьких українців стали жертвами війни. І це тільки за офіційними даними, які далеко не повні. 243 дитини загинули, а 446 – поранені».


«Страшна статистика. На жаль, ми – дорослі – не вберегли їх від прийшов на нашу землю ворога. 11-річну гімнастку Катерину Дяченко з Маріуполя, 4 -річного Сашу з київської області, тримісячну дівчинку Кіру з Одеси і багатьох-багатьох інших».


«Кожна відібрана росіянами дитяче життя – це часточка майбутнього, яке вони крадуть у нас з вами. Тому повинні відплатити ворогові, звільнити Україну і зробити так, щоб ніколи подібне більше не повторилося».


«Життя, радість і щастя – це те, що потрібно дітям. А нелюдям, замахнувся на ці святі цінності, немає прощення ».


«Я дякую кожному українського захисника. Вони сьогодні воюють, в першу чергу, за дітей – своїх рідних і десятки тисяч інших, не менше близьких і дорогих для них. Я дякую кожному волонтера. Вони, ризикуючи життям, не раз рятували дітей від ворога і вивозили їх в безпечне місце. Я дякую кожному, хто в тилу створює матеріальні блага, що дозволяють воїнам і волонтерам робити свою справу ».


«Ця війна навчила всіх, що захист дітей – щоденний кропітка праця, до якого повинен бути причетний кожен з нас. Миру, безпеки, здоров'я і щастя кожній дитині. А нам – дорослим – сил і натхнення на захист батьківщини і на добрі справи».


Раніше Саладуха розповіла, чому під час війни важливо виступати на міжнародних турнірах.
Володимир Кириченко
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