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Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»

Народний депутат України – про річницю визволення Маріуполя від російських загарбників у 2014 році
Легка атлетика
18:48
Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»
Народний депутат України і колишня легкоатлетка Ольга Саладуха на своїй сторінці в Facebook висловилася щодо річниці визволення Маріуполя від російських загарбників, яке відбулося 8 років тому.

«Сьогодні дуже символічна дата - День звільнення Маріуполя від проросійських терористів, що відбувся в 2014 році. Після місяця окупації українські військові блискавично і успішно очистили місто від ворога. Це стало для Маріуполя другим днем народження. Але ж після цього він бурхливо розвивався і став привабливим місцем для життя, незважаючи на близькість лінії розмежування на Донбасі. На відміну від мого рідного Донецька, законсервувався в своєму занепаді в окупації».


«Тепер Маріуполь знову в руках ворога. Щонайменше, 22 тисячі мирних жителів загинули, 1300 багатоповерхівок зруйновані, не існує комунальної інфраструктури, в місті поширюються хвороби і він стоїть на порозі епідемії. Все це є результатом «російського світу», який взяв Маріуполь в полон. Але звільнили тоді, звільнимо і сьогодні. Ми відплатимо агресору за кожну вилучену і понівечену життя, за кожну зруйновану сім'ю, за кожну сльозу мами і дитини. Місто-герой Маріуполь був і буде українським».


Раніше Саладуха розповіла про підтримку російських спортсменів через війну в Україні.






Володимир Кириченко
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Ольга Саладуха

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