Саладуха – про допінг Бех-Романчук: «Можливо, вона хотіла зайнятися дитинкою...»

Володимир Кириченко

Президент Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в ефірі радіо Чемпіон розповіла про поточну ситуацію у допінг-справі стрибунки у довжину Марини Бех-Романчук.

Хочу запитати вас відносно стану справ, відносно цієї допінг-справи Марини Бех-Романчук, яка була 14 травня відсторонна, але терміну «відсторонення» поки що, я так розумію, немає. Їй світить, я так розумію, термін «відсторонення» на 4 роки. Розкажіть, будь ласка, які останні новини з цієї справи, які перспективи виглядають в контексті цієї справи?

«Як тільки в нас будуть новини, які ми зможемо коментувати, обов'язково ми опублікуємо це на сайті.

Але я хочу вірити, я знаю Марину, яка вона дуже чиста, дотошна така спортсменка, і я не вірю в те, щоб вона зловживала. Можливо, вона хотіла зайнятися дитинкою, й такі новини стали дуже несподіваними.

Я думаю, що ніхто не сумнівається в Марині й в її репутації!».

Нагадаємо, Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест, про що 14 травня повідомила незалежна організація AIU. В організмі українки виявили заборонений тестостерон, що порушує статті 2.1 та 2.2 антидопінгових правил.