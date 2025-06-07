Саладуха – про допінг Бех-Романчук: «Можливо, вона хотіла зайнятися дитинкою...»

Президент ФЛАУ стала на захист титулованої спортсменки

близько 11 годин тому

Марина Бех-Романчук / Фото - Yahoo
Марина Бех-Романчук / Фото - Yahoo
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Президент Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха в ефірі радіо Чемпіон розповіла про поточну ситуацію у допінг-справі стрибунки у довжину Марини Бех-Романчук.

Хочу  запитати вас відносно стану справ, відносно цієї допінг-справи Марини Бех-Романчук, яка була 14 травня відсторонна, але терміну «відсторонення» поки що, я так розумію, немає. Їй світить, я так розумію, термін «відсторонення» на 4 роки. Розкажіть, будь ласка, які останні новини з цієї справи, які перспективи виглядають в контексті цієї справи?

«Як тільки в нас будуть новини, які ми зможемо коментувати, обов'язково ми опублікуємо це на сайті.

Але я хочу вірити, я знаю Марину, яка вона дуже чиста, дотошна така спортсменка, і я не вірю в те, щоб вона зловживала. Можливо, вона хотіла зайнятися дитинкою, й такі новини стали дуже несподіваними.

Я думаю, що ніхто не сумнівається в Марині й в її репутації!».

Нагадаємо, Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний допінг-тест, про що 14 травня повідомила незалежна організація AIU. В організмі українки виявили заборонений тестостерон, що порушує статті 2.1 та 2.2 антидопінгових правил.

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Легка атлетикаНовини СпортудопінгМарина Бех-РоманчукОльга Саладуха

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