Саладуха дорікнула МОКу: «Ми щодня платимо неймовірну високу ціну за свою свободу»
Саладуха: «Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті, а Ломаченко вирішив залишитися»
Народний депутат України – про участь атлетів в міжнародних змаганнях
14:51
Ольга Саладуха / Фото - FacebookНародний депутат України Ольга Саладуха в ефірі «Українці радіо» розповіла, чому під час війни важливо виступати на міжнародних турнірах, а також висловилася щодо рішення екс-чемпіона світу з боксу Василя Ломаченко залишитися в країні.
«Я з перших днів відзначала і спілкувалася з міністром спорту щодо того, щоб наші спортсмени виїжджали на змагання, показували нашу міць, непохитність нашого народу, щоб піднімався наш прапор, лунав наш гімн – це дуже важливо і для спортсменів, і для тренерів, і для країни».
«Показувати наш спортивний фронт, як ми боремося і наближаємо перемогу. Пам'ятаю, як в 2014 році ми вперше тікали від «російського миру», в якому психологічному стані була я і колеги по збірній, ті, хто з Луганська, Донецька, Криму ... Важко було».
«Я тоді була лідером, і все говорили: Ольга, мабуть, не зможе вистояти, важкий психологічний стан. Але я вирішила не відмовлятися від старту».
«Якщо згадаєте, третя нагорода на чемпіонаті Європи була переможною над двома російськими спортсменками. І коли звучав наш гімн і піднімався прапор –це була величезна підтримка для нашої країни. Зараз така ж ситуація».
Яка процедура виїзду на змагання для спортсменів-чоловіків?
«Деякі спортсмени скаржаться, що не можуть виїхати за кордон і брати участь в змаганнях, тому що є певні перешкоди. Багато спортсменів служать в національній гвардії, службі безпеки або прикордонних військах, отже, вони військовозобов'язані».
«Ми просили, щоб міністерство дало тлумачення, щоб наші спортсмени все ж їхали. Наприклад, Олександр Усик сказав, що буде захищати країну на спортивному фронті».
«А Василь Ломаченко вирішив залишитися і захищати країну, поки не завершиться війна, в рядах ВСУ. Кожен спортсмен має право вибирати, де він буде потрібніше».
«На жаль, зараз багато хлопців ще не можуть виїхати, але ті, хто в першому складі збірної, можуть нормально їздити і на змагання, і на тренування».
Раніше Кабмін дозволив спортсменам і тренерам виїжджати за кордон для участі в міжнародних змаганнях. Ломаченко відмовився залишати Україну, навіть незважаючи на можливість проведення поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом.
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