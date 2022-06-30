Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Стронгмен. Чемпіонат України. 95кг

Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

Розклад змагань за участю наших спортсменок
Легка атлетика
11:55
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Ярослава Магучіх / Фото - athleticsweekly.com
30 червня, в Стокгольмі (Швеція) відбудеться черговий етап «Діамантової ліги».
Представляємо вашій увазі розклад турніру, на якому виступлять 8 українських легкоатлеток:

Стрибки у висоту:

Початок – о 20.26

Україну представлять Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Катерина Табашник.

Біг на 400 метрів з бар'єрами:

Початок – о 21.04

Україну представлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

Стрибки в довжину:

Початок – о 21.25

Україна представить Марина Бех-Романчук.

Біг на 3000 метрів з перешкодами:

Початок – о 22.07

Україна представить Наталя Стребкова.
Напередодні Магучих з кращим результатом сезону виграла турнір в Брно (Чехія).

Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослава Магучих Ірина Геращенко Юлія Левченко Анна Рижикова Вікторія Ткачук Катерина Табашник Марина Бех-Романчук Наталя Стребкова Діамантова ліга

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
Легка атлетика
29 червня 15:40
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Легка атлетика
27 червня 19:44
1
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
Легка атлетика
27 червня 18:25
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Легка атлетика
27 червня 16:58
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
«Мій герой». Бех-Романчук – про історичну для України медаль чемпіонату світу Михайла
Плавання
27 червня 13:25
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Легка атлетика
27 червня 09:53

Новини: Легка атлетика

Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
11:55
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
Проценко став переможцем турніру в Бельгії. У Дорощука – срібло
08:24
Відомий склад збірної України на ЧС-2022
Відомий склад збірної України на ЧС-2022
07:44
Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
Бех-Романчук: «Болить серце за кожного українця – з першого дня війни ми живемо в страху за наших дітей, рідних, домівку»
29 червня 15:40
Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
Ляхова: «Смерть – недостатньо для вас, щоб пробачити всі ваші гріхи. Горіть у пеклі, весь «русский мир»
27 червня 22:52
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
Рижикова – про ракетний обстріл ТЦ в Кременчуці: «Я не розумію, як росіяни можуть підтримувати свою країну, коли вона це робить»
27 червня 19:44
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
Бех-Романчук відреагувала на обстріл Кременчука
27 червня 18:25
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Магучих підписала антивоєнну декларацію
27 червня 16:58
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
27 червня 09:53
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
«Майже готова». Вагітна Світоліна вийшла на корт Wimbledon
Теніс Grand Slam
27 червня 12:01
Всі новини