Магучіх, Рижикова, Бех-Романчук та компанія виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Розклад змагань за участю наших спортсменок
11:55
Ярослава Магучіх / Фото - athleticsweekly.com30 червня, в Стокгольмі (Швеція) відбудеться черговий етап «Діамантової ліги».
Представляємо вашій увазі розклад турніру, на якому виступлять 8 українських легкоатлеток:
Стрибки у висоту:
Початок – о 20.26
Україну представлять Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Катерина Табашник.
Біг на 400 метрів з бар'єрами:
Початок – о 21.04
Україну представлять Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.
Стрибки в довжину:
Початок – о 21.25
Україна представить Марина Бех-Романчук.
Біг на 3000 метрів з перешкодами:
Початок – о 22.07
Україна представить Наталя Стребкова.
Напередодні Магучих з кращим результатом сезону виграла турнір в Брно (Чехія).