Стребкова встановила рекорд України на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі

При цьому, потрапити в призи українці не вдалося

Наталя Стребкова / Фото: Жорстка Атлетика

На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція) українка Наталя Стребкова встановила рекорд України в бігу на 3000 метрів з перешкодами.



Час українки склав 9: 19.59 хв і став четвертим.

На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі Анна Рижикова з особистим рекордом сезону стала третьою в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Марина Бех-Романчук показала другий результат в стрибках в довжину.

У стрибках у висоту Юлія Левченко виграла срібло, Ірина Геращенко бронзу, а Ярослава Магучіх залишилася без нагород.