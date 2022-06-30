Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»
Стребкова встановила рекорд України на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
При цьому, потрапити в призи українці не вдалося
23:10
Наталя Стребкова / Фото: Жорстка Атлетика
На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі (Швеція) українка Наталя Стребкова встановила рекорд України в бігу на 3000 метрів з перешкодами.
Час українки склав 9: 19.59 хв і став четвертим.
На етапі Діамантової ліги в Стокгольмі Анна Рижикова з особистим рекордом сезону стала третьою в бігу на 400 метрів з бар'єрами.
Марина Бех-Романчук показала другий результат в стрибках в довжину.
У стрибках у висоту Юлія Левченко виграла срібло, Ірина Геращенко бронзу, а Ярослава Магучіх залишилася без нагород.
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