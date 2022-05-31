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Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві

Українки фінішували один за одним, але першу позицію упустили
Легка атлетика
21:45
Ткачук і Рижикова завоювали дві медалі в Остраві

На етапі World Athletics Continental Tour Gold в чеській Остраві Вікторія Ткачук і Анна Рижикова завоювали медалі в бігу на 300 метрів з бар'єрами.

Українки вперше бігли дистанцію в 300 метрів, і відповідно встановили особисті рекорди. Ткачук з результатом 38,24 с. стала другою, а Рижикова третьою з 38,36 с.

Переможницею забігу стала нідерландка Фемке Бол 36,86 с.

Нагадаємо, раніше Ткачук і Рижикова виграли срібло і бронзу на етапі Діамантової ліги в бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Карен Агабекян
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Анна Рижикова Вікторія Ткачук

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