Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»

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Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук розповіла про відношення росіян до повномасштабної війни в Україні:



Коли я зустрічалася з європейськими атлетами, вони запитували, як я себе почуваю, чи потребую допомоги, як мені можна допомогти. Коли я зустрічалася з російськими спортсменами, то вони запитували, хто заплатив за мої збори. Їх не цікавлять наші сім'ї, лише гроші.

Отримувала повідомлення від російського спортсмена. Він сказав, що не може говорити чи протестувати проти війни. Він побоюється через те, що влада може зробити. Він дуже наляканий, що вони можуть забрати його батьків.