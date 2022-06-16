Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Фінал чотирьох. Півфінал. Чехія - Румунія. Пряма трансляція
19:25
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»

Але одне виключення все ж було
Легка атлетика
16:38
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Фото: Facebook

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук розповіла про відношення росіян до повномасштабної війни в Україні:

Багато європейських атлетів надсилають нам повідомлення з підтримкою і допомогою. Я дуже ціную підтримку від кожної країни, яку ми отримали. Нам потрібно це, щоб продовжувати нашу кар'єру. І дуже важливо, що наші життя у безпеці. Все, чим ви нам допомогли – будь ласка, не зупиняйтеся. Війна не закінчена, і ми повинні битися далі, нам потрібна допомога.

Коли я зустрічалася з європейськими атлетами, вони запитували, як я себе почуваю, чи потребую допомоги, як мені можна допомогти. Коли я зустрічалася з російськими спортсменами, то вони запитували, хто заплатив за мої збори. Їх не цікавлять наші сім'ї, лише гроші.

Отримувала повідомлення від російського спортсмена. Він сказав, що не може говорити чи протестувати проти війни. Він побоюється через те, що влада може зробити. Він дуже наляканий, що вони можуть забрати його батьків.

Нагадаємо, що Ткачук стала другою на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Вікторія Ткачук війна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Стало відомо, яку суму зібрала збірна України на відбудову країни
Футбол Збірна України
20:46
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Абраменко з розумінням ставиться до росіян, які мовчать про вторгнення в Україну
Фрістайл
19:43
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
Український чемпіон Амосов готовий повернутися в октагон
ММА
18:59
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Абраменко: «До 24 лютого не думав, що в Україні колись буде війна»
Фрістайл
18:22
Євроліга відсторонила російські клуби
Євроліга відсторонила російські клуби
Баскетбол Єврокубки
15:39
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Легка атлетика
15 червня 15:45

Новини: Легка атлетика

Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
16:38
Рижикова: «Отримала побажання смерті від російських спортсменів»
Рижикова: «Отримала побажання смерті від російських спортсменів»
16:23
Тиждень ховалася у підвалі без води, племінника поранило – частково розірвало печінку. Табашник питає який, до біса, Харків «рускій город»
Тиждень ховалася у підвалі без води, племінника поранило – частково розірвало печінку. Табашник питає який, до біса, Харків «рускій город»
14:16
Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»
Ляхова: «Ми думали не про змагання, а тільки про те, щоб залишитися в живих»
15 червня 21:59
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
Говорова: «Переконана, що на саміті в Брюсселі Україна отримає статус кандидата в ЄС – ми знову кров’ю тисяч довели, що варті приєднатись до євроспільноти»
15 червня 15:45
Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії
Левченко з найкращим особистим результатом сезону завоювала медаль на турнірі в Фінляндії
15 червня 13:04
Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»
Саладуха: «Місто-герой Маріуполь був і буде українським»
13 червня 18:48
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
13 червня 16:25
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
Дворазова чемпіонка Європи: «Чоловік на війні. Коли з ним немає зв’язку два-три дні, а потім дзвонить телефон…»
12 червня 10:27
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Тема дня
В збірній України скандал – чемпіон світу жорстко розкритикував головного тренера
Веслування на байдарках і каное
09 червня 10:49
1
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини