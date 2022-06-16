Рижикова, Ткачук, Ляхова та Кохан представлять Україну на етапі Діамантової ліги в Осло
Ткачук: «Росіян не цікавило, як наші сім’ї, – питали лише, хто оплатив нам збори»
Але одне виключення все ж було
16:38
Фото: Facebook
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук розповіла про відношення росіян до повномасштабної війни в Україні:
Багато європейських атлетів надсилають нам повідомлення з підтримкою і допомогою. Я дуже ціную підтримку від кожної країни, яку ми отримали. Нам потрібно це, щоб продовжувати нашу кар'єру. І дуже важливо, що наші життя у безпеці. Все, чим ви нам допомогли – будь ласка, не зупиняйтеся. Війна не закінчена, і ми повинні битися далі, нам потрібна допомога.
Коли я зустрічалася з європейськими атлетами, вони запитували, як я себе почуваю, чи потребую допомоги, як мені можна допомогти. Коли я зустрічалася з російськими спортсменами, то вони запитували, хто заплатив за мої збори. Їх не цікавлять наші сім'ї, лише гроші.
Отримувала повідомлення від російського спортсмена. Він сказав, що не може говорити чи протестувати проти війни. Він побоюється через те, що влада може зробити. Він дуже наляканий, що вони можуть забрати його батьків.
Нагадаємо, що Ткачук стала другою на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі.