Володимир Кириченко

Триразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс оголосила, що завершить кар'єру після завершення сезону-2025.

Цитує Фрейзер-Прайс NBC Sports.

«У найближчі два дні я востаннє буду змагатись на Національному стадіоні, і, чесно кажучи, це один з тих моментів, яких я з нетерпінням чекаю. Знаєте чому? Тому що мені абсолютно нічого втрачати, але є що здобувати. Тому що саме ваша любов, ваша підтримка та ваше заохочення мене підтримували».

Ямайська бігунка вже оголошувала, що завершить кар'єру після Олімпіади-2024, в якій не брала участь через травму, однак на початку 2025 року вирішила провести ще один сезон.

Фрейзер-Прайс візьме участь у чемпіонаті Ямайки з легкої атлетики. Ймовірно, що трійка лідерів у фіналі на 100 м потрапить до команди, яка візьме участь в індивідуальному турнірі на чемпіонаті світу у Токіо у вересні, а також у естафеті 4x100 метрів.

Нагадаємо, Фрейзер-Прайс не вистачило 0,02 секунди, щоб завоювати бронзу на етапі Діамантової ліги у Досі.