Президент ФЛАУ подав у відставку
У ФЛАУ з'явився новий логотип
Це сокіл в олімпійському вогні
15:58
Виконуючий обов'язки президента ФЛАУ Євген Пронін представив новий логотип організації, який підтримала Рада ФЛАУ.
«Країна-агресор вже встигла побачити в цьому лого свастику, але насправді його історія має зовсім інше значення. Тут поєднані Герб України, іскра від олімпійського вогню і сокіл, який летить за здобиччю, що теж є одним з трактувань значення, зашифрованого в нашому гербі».
Нагадаємо, Олена Говорова пішла з посади першого віце-президента ФЛАУ.
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