У Києві відбулась презентація медалі та офіційної футболки 15-го, ювілейного ПриватБанк Київського марафону Незламності 2025.

Закритий захід відбувся в магазині PUMA, спортивного партнера Київського марафону — Головного марафону країни.

Генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький, який зараз служить в лавах Збройних сил України, розказав, як 15 років тому все починалось:

«Йде четвертий рік війни, і зараз я, на жаль, напряму не долучаюсь до організації заходів, але я дякую своїй команді Run Ukraine, яка продовжує цей шлях.

Коли ми починали цю історію 15 років тому, у нас була просто ідея, щоб в Києві був свій марафон і своє бігове ком'юніті. І я радий, що ті люди, з якими ми починали, сьогодні тут. Дуже важливо, щоб такі події відбувалися».

В основу стилістики ювілейного ПриватБанк Київського марафону Незламності лягли роботи Георгія Нарбута, ілюстратора «Енеїди» Котляревського, творця перших українських грошей. Він черпав натхнення в традиційному українському малярстві, старовинній українській геральдиці, рукописах та стародруках.

На ПриватБанк Київському марафоні Незламності кожен фінішер отримає медаль, яка буде зроблена у формі трикутника — частини великого панно, великого орнаменту, що символізує Незламність українців. Ця медаль символізує стійкість українців і прикрашена Візерунком Незламності, який створюють бігуни на трасі.

Стилістика медалей, офіційних футболок, які цього року бренду PUMA та усіх віжуалів транслює головну ідею: біг — це мистецтво. Бо це дисципліна, воля та постійне і регулярне самовдосконалення. Пошук сили всередині і трансформація власних емоцій та переживань — заради того, щоб жити.

На презентації зібрались представники української бігової спільноти, серед яких — професійні легкоатлети Микола Нижник та Ольга Нижник, рекордсмен України та «Борода, що біжить», Сергій Прескорник, пресофіцер «Хартії» Володимир Дегтярьов, триатлетка та тренерка з бігу Анна Абдулова, представники бігових клубів та бігуни-аматори.

«Хочу подякувати ком'юніті, оскільки ви є основою того, що ми робимо, і для кого ми це все робимо. Круто, що сьогодні бігові спільноти в Україні та в Києві такі різні: хтось більше про моду, хтось — про лайфстайл і відпочинок, хтось більше про спорт, про хард, і ти можеш знайти те, що для тебе цікаво та важливо. І ми всі разом є фундаментом бігової культури.

Також хочу подякувати усім нашим партнерам та спонсорам, бо без них теж нічого би не було. Сьогодні партнери інтегрувалися в спорт і будують свої рекламні кампанії не на алкоголі, а на бігові. А це значить, що наша бігова культура проривається, її бачать та її чують», — розказав Дмитро Черніцький.

Також СЕО Run Ukraine зазначив, що біг доступний кожному, тому кожен може долучитися та стати частиною Головного марафону країни:

«Мені подобається біг тим, що він доступний для кожної людини будь-якого віку, незалежно від того, де ти, та чим займаєшся.

Бігати може кожен, тому усіх запрошую на Головній марафон країни. Я вірю, що цей марафон буде важливою подією, а коли ми переможемо, коли зможемо проводити події в центрі міста, це буде найпотужніший марафон Європи!

Ми будемо пишатися цим марафоном, пишатися своєю країною, яка сьогодні проходить такий непростий шлях. Тому пам'ятайте, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість проводити такі події. Цінуйте те, що у нас є, цінуйте один одного і Слава Україні!» — сказав Дмитро Черніцький.

Медаль Київського марафону стане також фінальним елементом для учасників бігової Ліги Незламності 2025 від Run Ukraine. Бігуни, які подолють всі три забіги Ліги: Десятку Незламності. Київ 2025, Київський півмарафон Незламності 2025, та ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025, — отримають на фініші марафона ще й медаль фінішера Ліги. Всі чотири медалі складаються як пазл і створюють квітку Георгія Нарбута — символ незламності та свободи.

Серед гостей заходу було розіграно офіційні футболки ПриватБанк Київського марафону Незламності 2025 та кросівки PUMA, а також усі гості могли взяти участь у безпрограшній лотереї.

ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025 відбудеться 11-12 жовтня 2025 року на Трухановому острові у Києві. Траса заходу сертифікована міжнародною асоціацією World Athletics.

50% від прибутку із забігу буде направлено на потреби Сил Спеціальних Операцій (ССО).

Реєстрація триває:

https://kyivmarathon.org

Організатор — Run Ukraine

Генеральний партнер — ПриватБанк

Спортивний партнер — PUMA

Давай #бігтиразом у 2025!