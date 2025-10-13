У Києві 11-12 жовтня відбувся ювілейний 15-й ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025 від Run Ukraine.

Захід об’єднав 13508 учасників, з них 12402 вийшли на старти у центрі Києва, на Трухановому острові. Серед учасників – сотні військових та ветерани на протезах, а також бігуни з 45 країн світу, серед яких представники Британії, Франції, Чехії, Норвегії, Польщі, Німеччини, США, Іспанії.

Генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький, який зараз служить в лавах Збройних Сил України, розказав, як 15 років тому все починалось.

«ПриватБанк Київський марафон Незламності – це те, що ми робимо разом: кожен досягає своєї мети, і всі ми досягаємо спільної мети. Сьогодні мета у нас одна – підтримка Збройних Сил України, підтримка усіх, хто бореться сьогодні на фронті. Дякую всім за ці 15 років разом. Сьогодні ця історія продовжується», – прокоментував Дмитро Черніцький.

«Для ПриватБанку підтримка Київського марафону Незламності – частина нашої соціальної відповідальності і можливість поширювати безбар’єрність у суспільстві. Адже це забіг, де кожен почувається рівним. Сьогодні з нами бігли понад 50 ветеранів та військовослужбовці, які отримали поранення на фронті, бігли люди із дітьми, підкорювали свої дистанції учасники на кріслах колісних. Крім того, завдяки марафону ми змогли підтримати Збройні сили і важливі соціальні інціативи. Понад 2,5 млн гривень буде спрямовано на підтримку ССО і ще майже 2 млн ПриватБанк спрямує на потреби Superhumans завдяки «Бігозбору», – поділився Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку.

В межах ПриватБанк Київського марафону Незламності 2025 відбувся Чемпіонат України з марафонського бігу серед дорослих та молоді, який пройшов під егідою Федерації легкої атлетики України. Подія Run Ukraine приймала Чемпіонат України з марафону вперше за 15 років.

«Я хочу привітати команду Run Ukraine з ювілеєм. Дуже приємно, що сьогодні і професіонали, і аматори об'єдналися на цьому старті. Сьогодні не просто змагання, це маніфест незламності. Я пишаюсь, що серед військових дуже багато спортсменів, які борються за наше майбутнє, за наших дітей, за всю нашу країну. Велика шана тим, хто не повернувся з цієї війни, і наш обов'язок їх пам'ятати», – прокоментувала Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України.

В основний день заходу, 12 жовтня, на старт вийшли 50 ветеранів російсько-української війни та діючі військовослужбовці, які отримали важкі поранення на фронті, вони здолали символічні 100 метрів в межах дистанції «Зроби Next Step».

Ще одним героєм події став Владислав Блажчук, ветеран війни та випускник центру реабілітації Superhumans, який вперше після поранення подолав дистанцію 42 км.

Попри повітряні тривоги у Києві, головний марафон країни відбувся і виконав своє головне завдання: на даний момент захід вже зібрав та передав понад 2.5 мільйони гривень на великі дрони для Сил Спеціальних Операцій (ССО): 2 005 468 гривень з реєстраційних внесків та ще 552 тисячі гривень донатів на конверт.

«Ми або на фронті, або для фронту. Друзі, це ваш результат, ми просто допомогли його акумулювати. Ми зібрали на розрахунковому рахунку більше 2 мільйонів гривень, щоб мертвої русні було більше», – прокоментував організаційний директор Run Ukraine Іван Третьяков.

Також 12 жовтня завершився Бігозбір.Спека від Run Ukraine, який зібрав 9 мільйонів гривень на благодійність.

Переможцями заходу на основній дистанції, 42,195 км, в абсолюті стали Максим Аненко, який фінішував з часом 2:21:17 та Іванна Мельник з результатом 2:49:31.

«Сьогодні чудова погода для марафону, 10 градусів – максимально комфортно. Під час забігу не працював gps і було не зрозуміло, в якому темпі ми біжимо. Тому ми почали швидше запланованого. Після 30 км вже трохи «накрило». Але траса гарна, красива, досить швидка, хоч ми і забігали на два мости, були підйоми, але бігти швидко можна. Мені вдалось виконати план і вибігти на майстра спорту», – прокоментував перемогу Максим.

Серед жінок на марафонській дистанції перемогла Іванна Мельник, яка з перших кілометрів захопила лідерство.

Окрім основної дистанції в 42,195 км, в рамках Київського марафону також були проведені змагання з бігу на інші дистанції: 21 км, 10 км, естафета, Ветеранська десятка, 5 км, 1,6 км та дитячі старти.

Переможці дистанції 42.195 км в абсолюті:

Чоловіки:

АНЕНКО Максим — 2:21:17

СКУРІДІН Роман — 2:23:57

СІРУК Дмитро — 2:24:28

Жінки:

МЕЛЬНИК Іванна — 2:49:31

ПОПІЛЬ Катерина — 2:59:05

ПІТІРІМОВА Олена — 3:01:37

Переможці дистанції 21.097 км в абсолюті:

Чоловіки:

КАЗБАН Артем — 1:09:53

DAVYDENKO Mykola — 1:10:20

ЖУРЕНОК Артур — 1:11:35

Жінки:

ШУСТОВА Анна — 1:17:11

КОВАЛЕНКО Аліна — 1:20:36

ТИМОШЕНКО Альона — 1:23:46

Всі учасники заходу, які подолали свою дистанцію в рамках часового ліміту, отримали символічні медалі, виконані у формі трикутника – частини великого орнаменту, що символізує Незламність українців. Ця медаль символізує стійкість українців і прикрашена Візерунком Незламності, який створюють бігуни на трасі.

Окрім того, ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025 став завершальним етапом Ліги Незламності 2025 від Run Ukraine, яка цьогоріч об’єднала три масштабні бігові події – VUSO Десятку Незламності. Київ, Київський півмарафон Незламності 2025 та ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025. Учасники, які взяли участь у всіх трьох стартах (на дистанціях від 5 км) отримали четверту медаль фінішера Ліги Незламності 2025 на фініші Київського марафону Незламності 2025.