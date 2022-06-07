Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
Українські легкоатлети завоювали два срібла і бронзу на турнірі в Празі
Гладійчук повторила свій особистий рекорд
12:51
Яна Гладійчук / Фото - Getty ImagesУкраїнські легкоатлети стали володарями трьох медалей на турнірі в Празі (Чехія).
Яна Гладійчук завоювала срібло в секторі для стрибків з жердиною, показавши результат 4,5 м. Це особистий рекорд українки, який вона вже двічі повторила в поточному сезоні.
Юлія Чумаченко стала другою в стрибках у висоту, підкоривши планку на позначці 1,87 м.
Сергій Нікіфіров з результатом 7,62 м виграв бронзову медаль в стрибках в довжину.
Нагадаємо, на майбутньому етапі Діамантової ліги в Римі виступлять четверо представників України.
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