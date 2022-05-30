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Українці завоювали чотири медалі на турнірі у Франції

У легкоатлетів одне золото, два срібла і одна бронза
Легка атлетика
30 травня 22:45
Українці завоювали чотири медалі на турнірі у Франції

28 травня у французькому Лансі українські легкоатлетки завоювали чотири медалі.

У стрибках в довжину Анна Луньова виграла з результатом 6.24 м, а Олександра Нестеренко зайняла другу позицію – 5.68 м.

У стрибках з жердиною срібло виграла українка Тетяна Гамора (3.62 м), а Катерина Кушик стала третьою (3.42). У цій же дисципліні Марія Ященко (3.42) показала четвертий результат, а п'ятий Янна Дудніченко (3.22 м).

Як повідомлялося, Оксана Мартинова стала бронзовим призером турніру в Греції.

Карен Агабекян
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Теги

Збірна України (легка атлетика)

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