Чемпіонат України з марафонського бігу серед дорослих та молоді проводиться під егідою Федерації легкої атлетики України і буде основним відбірковим стартом на Чемпіонат Європи-2026, який відбудеться 10-16 серпня 2026 року в Бірмінгемі (Велика Британія).

Подія Run Ukraine прийматиме Чемпіонат України з марафону вперше за 15 років. Це велика відповідальність та амбітне завдання для організаторів — провести захід найвищого рівня, оскільки це одні з найважливіших змагань для професійних спортсменів. Але Run Ukraine вже неодноразово проводили ЧУ з легкої атлетики на різних дистанціях.

«Чемпіонат України з марафону в рамках нашого заходу — надзвичайно важливий. Це головний старт перед Чемпіонатом Європи, тому ми маємо провести захід на найвищому рівні.

Це завжди було головним пріоритетом для нас, і ми з командою та партнерами готові до цього виклику», — прокоментував Іван Третьяков, організаційний директор Run Ukraine.

У заході візьмуть участь найсильніші топ-атлети країни, серед яких члени національної збірної України, тож це буде видовищна та цікава боротьба за перемогу. Це в свою чергу додасть азарту та мотивації і аматорам, які бігтимуть одну марафонську дистанцію з професійними атлетами.

«Безумовно, чемпіонат України залишається головним стартом для професійних спортсменів. Але цього року ми зробили стратегічний крок уперед — інтегрували його з аматорськими та любительськими забігами, слідуючи світовій практиці. У міжнародному спорті провідні організації разом зі своїми партнерами та спонсорами об’єднують різні рівні учасників заради однієї мети: популяризації спорту, формування живої та активної спільноти та розвитку бігового руху. Run Ukraine — організація, яка однією з перших в Україні почала проводити старти на високому професійному рівні, і ми зберігаємо цей стандарт.

Це не просто новий формат — це потужний сигнал для майбутнього. Спорт стає мостом між професіоналами та кожним, хто любить біг, а наші старти — майданчиком, де народжується нове покоління спортсменів та фанатів бігу. Разом ми створюємо рух, який змінює країну», — прокоментувала Ольга Саладуха, президентка Федерації легкої атлетики України.

Відзначимо, що траса заходу сертифікована міжнародною асоціацією World Athletics.

Маршрут марафонської дистанції проходитиме через Північний міст, Оболонь, Парк “Наталка” та міст “Хвиля Азову” в два кола. Покриття траси: 50% – асфальт, 50% – бруківка.

ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025 відбудеться 11-12 жовтня 2025 року на Трухановому острові у Києві. Траса заходу сертифікована міжнародною асоціацією World Athletics.

50% від прибутку із забігу буде направлено на потреби Сил Спеціальних Операцій (ССО).

У програмі івенту — індивідуальні дорослі старти 42 км, 21 км, 10 км, 5 км, 1,6 км, естафета, дитячі забіги та Ветеранська десятка. Кожен фінішер заходу отримає пам'ятну медаль.

Реєстрація на сайті

Організатор — ФЛАУ

Організатор — Run Ukraine

Генеральний партнер — ПриватБанк

Спортивний партнер — PUMA

Довідка:

Run Ukraine — організатор наймасштабніших бігових заходів України. З 2010 року компанія провела понад 60 міжнародних змагань для любителів бігу та спортивних ентузіастів. Місія Run Ukraine — організовувати спортивно-масові події найвищого рівня, надихати та мотивувати людей займатися бігом.