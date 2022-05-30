В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова повідомила, що її бабуся загинула під час ракетних ударів по Рубіжному, Луганської області.

Це був дуже важкий момент для всієї нашої родини, бо ми хотіли її ще давно перевезти, але вона всіляко пручалась. Вона була сильно прив’язана до того місця і не хотіла їхати. Потім у неї вже й здоров’я не було такого, аби виїжджати, тож за нею доглядала сусідка. Але коли почались обстріли, то сусідка постійно сиділа в підвалі.

Я не знаю, як пройшли останні дні бабусі. В один день сусідка подзвонила нам буквально на одну хвилину та сказала, що бабуся померла, і після цього швидко побігла назад у підвал. Бабусю ще дуже довго не могли поховати. Було важко усвідомлювати, що вона там одна лежить. Слава богу, що сусіди поховали її у дворі.

Там таке твориться в Рубіжному. Казали, що люди лежать на вулиці й ніхто нічого не робить. Жахливо те, що там було і що там зараз коїться. Добре, що частина людей спочатку змогла звідти виїхати. І то – багато хто виїжджав через Росію. Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею. Я навіть не знаю, як це описати».