Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:00
live
Бокс. Чемпіонат Європи. Чоловіки. Фінал. Єреван. Пряма трансляція
18:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 59кг. Пряма трансляція

В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки

Ольга Ляхова розповіла про важкі будні Рубіжного
Легка атлетика
18:42
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова повідомила, що її бабуся загинула під час ракетних ударів по Рубіжному, Луганської області.

«Коли Рубіжне тільки почали обстрілювати, то було дуже страшно, бо там була моя бабуся. На початку війни вона ще була жива, але потім, коли почались усі ці обстріли… У її будинок також потрапив снаряд. Вона померла там. Це було дуже важко, бо ми навіть не могли приїхати та допомогти їй. З нею не було зв’язку протягом десяти днів.

Це був дуже важкий момент для всієї нашої родини, бо ми хотіли її ще давно перевезти, але вона всіляко пручалась. Вона була сильно прив’язана до того місця і не хотіла їхати. Потім у неї вже й здоров’я не було такого, аби виїжджати, тож за нею доглядала сусідка. Але коли почались обстріли, то сусідка постійно сиділа в підвалі.

Я не знаю, як пройшли останні дні бабусі. В один день сусідка подзвонила нам буквально на одну хвилину та сказала, що бабуся померла, і після цього швидко побігла назад у підвал. Бабусю ще дуже довго не могли поховати. Було важко усвідомлювати, що вона там одна лежить. Слава богу, що сусіди поховали її у дворі.

Там таке твориться в Рубіжному. Казали, що люди лежать на вулиці й ніхто нічого не робить. Жахливо те, що там було і що там зараз коїться. Добре, що частина людей спочатку змогла звідти виїхати. І то – багато хто виїжджав через Росію. Місце, де я народилась, фактично вже зрівнюють із землею. Я навіть не знаю, як це описати».

Нагадаємо, раніше Ляхова виграла свій перший турнір після тривалої відсутності.

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ольга Ляхова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
Легка атлетика
21 травня 10:26

Новини: Легка атлетика

В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
В результаті обстрілу російських окупантів загинула бабуся відомої української легкоатлетки
18:42
Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
28 травня 11:24
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
28 травня 10:53
Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
28 травня 09:12
Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США
Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США
27 травня 07:59
Оксана Мартинова стала бронзовим призером турніру в Греції
Оксана Мартинова стала бронзовим призером турніру в Греції
26 травня 14:28
Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії
Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії
26 травня 08:52
Діханова в Греції виграла турнір з семиборства
Діханова в Греції виграла турнір з семиборства
23 травня 16:07
Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
23 травня 14:51
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини