Олег Гончар

Колишня українська багатоборка Аліна Шух повідомила, що почала службу в бригаді «Хартія».

У військовому підрозділі Аліна працює з англомовними бійцями з 15 країн. Вона допомагає в рекрутингу, в побуті та під час відправки на місію.

«Ніколи не відчувала себе так на своєму місці. Ніколи так багато щиро не сміялася. Ніколи не бачила, що стільки людей можуть працювати так багато, серйозно і цілеспрямовано.

Кожен день сьогодні вартує сотням мирних днів. Зараз не існує минулого чи майбутнього. Є конкретне, зрозуміле «сьогодні».

Зло ми переможемо, це точно. Невідомо коли. Але наближати цей час разом з новою родиною - це той досвід, який вартує більше за все, що я коли небуть проживала чи проживатиму у майбутньому».

Нагадаємо, Кохан завоював золоту медаль на етапі Континентального туру у Польщі.