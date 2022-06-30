У ФЛАУ з'явився новий логотип
Відомий склад збірної України на ЧС-2022
До нього увійшли 22 легкоатлета
07:44
Виконком Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) затвердив склад збірної України на чемпіонат світу-2022 в Юджині, Орегон, США.
Зазначимо, що турнір пройде 15-24 липня.
До складу команди увійшли 22 легкоатлета:
Відзначимо, що витрати на участь збірної України в чемпіонаті світу покриє фонд Світової легкої атлетики та інших міжнародних партнерів ФЛАУ.
Нагадаємо, раніше Ярослава Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії.
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