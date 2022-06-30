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Відомий склад збірної України на ЧС-2022

До нього увійшли 22 легкоатлета
Легка атлетика
07:44
Відомий склад збірної України на ЧС-2022

Виконком Федерації легкої атлетики (ФЛАУ) затвердив склад збірної України на чемпіонат світу-2022 в Юджині, Орегон, США.

Зазначимо, що турнір пройде 15-24 липня.

До складу команди увійшли 22 легкоатлета:


Відзначимо, що витрати на участь збірної України в чемпіонаті світу покриє фонд Світової легкої атлетики та інших міжнародних партнерів ФЛАУ.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучих з рекордом сезону виграла турнір в Чехії.

Карен Агабекян
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Теги

ФЛАУ Збірна України (легка атлетика)

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