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World Athletics виділила понад 220 000 $ українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022

Також частина коштів піде і команді U-20, яка виступить на форумі в Калі
Легка атлетика
12:53
World Athletics виділила понад 220 000 $ українським спортсменам на підготовку до ЧС-2022
Ярослава Магучіх / Фото - eurosport.com
Перша група українських спортсменів і тренерів вирушили в США на чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться з 15 по 24 липня в штаті Орегон.

World Athletics (Міжнародна федерація легкої атлетики) виділила понад 220 000 $ на підтримку українських спортсменів, які проходять підготовку до планетарного форуму і ЧС U-20 в Калі ( Колумбія ).

Відзначимо, що World Athletics, збори членів Асоціації Діамантової ліги і Міжнародний легкоатлетичний фонд в квітні заснували фонд з метою надання допомоги українським спортсменам, їх родичам і допоміжному персоналу, постраждалим через вторгнення рф в Україну.

Раніше МОК створив Фонд солідарності, який вже виділив близько 2,5 мільйона доларів Українському олімпійському співтовариству і спортивному руху. Роботу Фонду солідарності курирує президент НОК України Сергій Бубка.

На сьогоднішній день допомога від легкоатлетичного Фонду отримали 53 українських спортсмена, 25 тренерів і офіційних осіб, а також 18 членів сімей, включаючи дітей.

МОК і European Athletics також надали допомогу в проведенні тренувальних зборів в Європі, в той час як Олімпійський і Паралімпійський комітет США надає додаткову підтримку спортсменам, які проводять тренувальний збір в Каліфорнії перед ЧС.

Свій коментар прес-службі Федерації з цього приводу дав президент World Athletics Себастьян Кое

«Я вдячний і пишаюся тим, що наша організація і МОК об'єдналися, щоб підтримати українську федерацію, оскільки вони намагаються організувати якомога більше спортсменів в підготовчому процесі і турнірах. Я дякую всім учасникам за їх підтримку, оскільки ці спортсмени готуються представляти свою країну, поки триває війна».


Ще в перші дні війни, яку росія розв'язала в Україні Кое відзначав, що двічі або тричі на день він в обов'язково спілкується з Бубкою, щоб краще розуміти, що саме потрібно українським спортсменам в даний час.

Склад збірної України на ЧС-2022 по легкій атлетиці.
Володимир Кириченко
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World Athletics Себастьян Кое МОК

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