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«Я до сих пір не знаю, що сказати українським дівчатам і як дивитися їм в очі». росіянка ласіцкене звернулася до президента МОК

Чемпіонка Ігор в Токіо, напевно, не розуміє про що говорить
Легка атлетика
18:49
«Я до сих пір не знаю, що сказати українським дівчатам і як дивитися їм в очі». росіянка ласіцкене звернулася до президента МОК
марія ласіцкене / Фото - Getty Images
Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 в стрибках у висоту марія ласіцкене в своєму Instagram опублікувала відкритий лист президенту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху, який виступив за відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних турнірів.

До слів Баха, щодо спортсменів не повинно бути ніяких санкцій тільки через наявність паспорта певної країни

«Виходячи з ваших останніх заяв і рішень, ви вже набагато ближче до політики і все далі від атлетів і професійного спорту в цілому. Але я прекрасно пам'ятаю, як ви закрили очі на те, що нинішній член МОК Себастьян Коу не допустив мене до Ігор-2016 просто тому, що я народилася в росії. З останніх 7 років сумарно я близько чотирьох не мала можливості виступати на міжнародних змаганнях, хоча до мене ніколи не було претензій. Крім однієї... Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій при першій-ліпшій можливості дістає з рукава козир у вигляді мого російського паспорта. І ви спускаєте їм це з рук. Зараз вони роблять це знову, але вже безпосередньо з вашої подачі».


До слів Баха, що «права всіх, хто не підтримує військові дії, повинні поважатися відповідно до правил МОК і міжнародним правом»

«Мої основні колеги по сектору – українські дівчата, і я до сих пір не знаю, що їм сказати і як дивитися їм в очі. Вони, їхні друзі і родичі переживають те, що не повинен переживати жодна людина. Я впевнена, що нічого це не повинно було бути. І ніякі доводи не переконають мене в зворотному. Але ви всього цього не знаєте, ви вважаєте за краще не вникати в те, що атлети, які живуть в росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні. Якби ви реально переживали за долі спортсменів, то не вимагали б від них висловлюватися на цю тему, а спробували б завдяки спорту об'єднати світ. Але ви вибрали найпростіше для вас рішення: відсторонити всіх за принципом громадянства».


Про слова Баха, що МОК відсторонив росіян від змагань через побоювання з приводу їх безпеки

«Це неправда. Виступи тенісистів по всьому світу зайвий раз це доводять. Вболівальники закохуються в атлетів не за національною ознакою, а завдяки тому, що ті демонструють на змаганнях. Хоча, на мій погляд, олімпійському руху та спорту в цілому вже давно пора відмовитися від використання національних прапорів і гімнів на всіх турнірах. Будь-яке прийняте рішення повинно приносити результат, але те, що зробили ви, не зупинило війну, а навпаки, зародило нову - околоспортівную, стримати яку вже неможливо. Я не сумніваюся, що вам не вистачить сміливості і гідності зняти покарання з російських атлетів. Адже тоді вам доведеться визнати, що всі ці місяці ви порушували хартію МОК. Але я прошу вас перестати перекладати відповідальність за те, що відбувається в спортивному світі з себе на нібито «турботу про російських атлетах». Президенту МОК не личить займатися подібними речами».


Відзначимо, що Ласіцкене називає події в Україні війною, проте титулована легкоатлетка була довіреною особою путіна на президентських виборах 2018 року. 

А тим часом українська стрибунка в висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в марокканському Рабаті.
Володимир Кириченко
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Марія Ласіцкене МОК Томас Бах

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