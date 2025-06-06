Збірна України з легкої атлетики потрапила під російський ракетний обстріл: відео

Володимир Кириченко

Спортсмени збірної України з легкої атлетики, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, потрапили під російський обстріл.

Серед цілей атаки був готель Мотор, де перебувала частина збірної України, включно з основною командою. Жертв та постраждалих серед спортсменів немає.

Всього по житлових районах та центру міста було випущено шість ракет та п'ятнадцять дронів Shahed.

Крім того, ворог сьогодні вночі завдав ударів по Києву та Тернополю.

Нагадаємо, відома українська легкоатлеткаа вступила на військову службу.