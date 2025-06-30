29 червня на ВДНГ у Києві відбувся «Забіг Честі ім. Рекрута» – благодійна подія, що об’єднала 2700 учасників з усієї України та світу. Забіг має ім’я військового журналіста, майора ГУР Олексія «Рекрута» Чубашева. Цього року подія відбулася вже вчетверте. Захід організовує компанія Run Ukraine спільно з дружиною Олексія, Юлією Чубашевою, і з кожним роком він обʼєднує все більше людей, для яких слова «честь», «памʼять» і «сила» — не просто гасла.

Юлія Чубашева, дружина Олексія «Рекрут» Чубашева:

«Ми з вами зараз є не просто свідками, а й творцями сучасної української культури. Культури памʼяті. Памʼять сьогодні, це не щось урочисте, це не обряди, на які виділяємо один день у році, щоб їх звершити. Памʼять сьогодні — це про дії, це про рух вперед. Це про продовження життя тих цінностей, які були закладені людиною, яка вже не може нести їх в маси, не може бути їх амбасадором».

Завдяки стартовим внескам учасників цього року вдалося зібрати 1 944 860 грн, на 628 тисяч гривень більше, ніж минулого. Кошти буде спрямовано на закупівлю дронів на оптоволокні для Міжнародного Легіону ГУР МОУ. Такі дрони є особливо цінними на фронті: їх неможливо заглушити за допомогою засобів РЕБ, а отже вони легко можуть залітати у будівлі та бліндажі, бо не залежать від радіогоризонту.

Традиційно забіг розпочався символічним стартом тих, хто назавжди залишився у першій лінії — героїв-бігунів, які загинули у боротьбі за незалежність України. Їхня перша лінія — назавжди за ними на всіх стартах Run Ukraine.

До забігу долучилися військові з різних родів військ, курсанти, ветерани.

Військовий із позивним «Гулівер», керівник кваліфікаційного курсу для ССО:

«Я здолав 10 км — це було непросто. Але я зміг, зможете і ви. Олексій був першим журналістом, який показав Q-курс зсередини. Його історії надихали тисячі людей стати до зброї. Важливо памʼятати таких і підтримувати тих, хто зараз боронить країну».

Особливою стала участь військових-ветеранів із центру реабілітації Next Step: двоє з них здолали дистанцію 10 км, а інші вийшли на старт традиційної стометрівки. Забіг хлопців супроводжували оплески.

Сім підрозділів Збройних Сил України, зокрема ССО Рекрутинг, Окрема Президентська Бригада ЗСУ, організували тематичні зони, аби познайомити дітей і цивільних ближче зі своєю діяльністю.

Щодо спортивної частини, то переможцями на дистанції 10 км стали Віталій Цьома, який сьогодні святкує свій день народження та Марина Шаповалова. А на дистанції 5 км першими фінішували: Дмитро Іванов та Катерина Башук.

Наступний захід Run Ukraine заплановано на 11–12 жовтня: у Києві, на території Труханового острова, відбудеться ПриватБанк Київський марафон Незламності 2025.