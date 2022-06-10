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Алонсо: «Ferrari виразно володіє найкращою машиною»
Дворазовий чемпіон світу висловився про перспективи італійської команди
Пілот Alpine Фернандо Алонсо висловився про перспективи Ferrari.
Іспанця цитує портал Formula Passion:
«Ferrari виразно володіє найкращою машиною в пелотоні. Подивимося, чи виявиться Ferrari також і кращою командою.
Їх машина цього року здатна претендувати на найвищі місця. Шарлю Леклеру поки вдалося пристосуватися до нового боліду краще Карлоса Сайнса, але і Шарль поки вичавлює з машини не всі сто відсотків її можливостей. Шарль вже виграв кілька гонок, але жодного разу не ставав чемпіоном. По крайней мере, поки.
Що до мого досвіду, то у мене залишилися найкращі спогади про виступи за Ferrari. У нас з Маранелло були спільні цінності - пристрасть і любов до Формулі-1. Думаю, що кожен гонщик повинен прагнути спробувати свої сили в Ferrari».
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