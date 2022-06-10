Алонсо: «Ferrari виразно володіє найкращою машиною»

Пілот Alpine Фернандо Алонсо висловився про перспективи Ferrari.

Іспанця цитує портал Formula Passion:

Їх машина цього року здатна претендувати на найвищі місця. Шарлю Леклеру поки вдалося пристосуватися до нового боліду краще Карлоса Сайнса, але і Шарль поки вичавлює з машини не всі сто відсотків її можливостей. Шарль вже виграв кілька гонок, але жодного разу не ставав чемпіоном. По крайней мере, поки.

Що до мого досвіду, то у мене залишилися найкращі спогади про виступи за Ferrari. У нас з Маранелло були спільні цінності - пристрасть і любов до Формулі-1. Думаю, що кожен гонщик повинен прагнути спробувати свої сили в Ferrari».