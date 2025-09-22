20–21 вересня на локації Chayka Drift Spot у с. Чайки відбувся Гранд Фінал сезону Open DRIFT.UA 2025. Цей етап став кульмінацією сезону — найкращі пілоти України змагалися за титул чемпіона у видовищному дрифті, де дим від паленої резини, рев моторів і адреналін створили незабутню атмосферу для всіх учасників і глядачів.

Гранд Фінал. Головна битва сезону

Open DRIFT.UA — автоспортивна подія, яка визначає чемпіона року. Цього разу боротьба була напруженою: п’ятеро пілотів йшли майже в одному ритмі по очках, і перемога будь-кого могла вирішити долю чемпіонства.

Артем Хорольський, амбасадор бренду FIRST, у цій гонці показав майстер-клас від старту до фінішу. За його словами, ключовим було поєднання ретельної підготовки та чіткої командної роботи:

«Ми налаштували машину під цю гонку, всю підготовку робили спокійно, на одному диханні. Тож перемогли без жодних проблем».

Для Артема ця перемога — третє поспіль чемпіонство в Open DRIFT (2023, 2024, 2025). Секрет успіху, за його словами, простий: уважна робота з машиною, командою і стратегія на кожному етапі. А допомога учнів та власної школи дрифту лише підкреслила, що підтримка і правильне планування роблять результат передбачувано відмінним.

Артем зізнається, що у дрифті, як і в житті, все залежить від твоїх дій:

«На треку це можна інтерпретувати буквально: все в твоїх скілах, все в твоїх руках. Яка б машина не була, останній відсоток успіху завжди у твоїх руках».

Для нього це принцип, який він передає усім фанатам автоспорту та учням своєї школи — результат залежить від твоїх зусиль, підготовки та впевненості, і це те, що робить перемогу реально заслуженою.

Артем Хорольський уже планує наступний сезон, і звісно ж, в плани входить нове чемпіонство. Тому що бути FIRST - це не зупинятись на досягнутому.