Лідер українського дрифту, pro pilot Артур Подлужний разом з Домінант Промоушен просувають не просто спортсмена чи трек, а модель, у якій автоспорт стає бізнесом: зі спонсорами, медійністю, інфраструктурою та довгими грошима.

Подлужний – один з тих, хто в українському автоспорті давно мислить ширше за роль пілота. Він не лише виступає у дрифті, а й системно працює над тим, щоб спорт в Україні перестав існувати в режимі постійного виживання.​ Саме тому його новий етап разом з Домінант Промоушен варто розглядати не як стандартне агентське партнерство, а як спробу зібрати навколо спортсмена, автодрому та серії повноцінну комерційну екосистему.

Артур Подлужний зайшов у дрифт у 2018–2019 роках і майже одразу зрозумів: без самоорганізації ринок не зрушить.​ Тому пілот створив ГО «Українська асоціація авто і мотоспортсменів», почав ініціювати круглі столи, збирати організаторів, промоутерів і спортсменів в одну розмову та виводити ці дискусії в публічну площину.​​ Для нього це було не про формальну активність, а про спробу зшити ринок, який роками жив уривками, окремими тусовками та локальними ініціативами.​​

Одна з головних проблем українського авто- і мотоспорту сьогодні – інфраструктура. За словами Подлужного, повноцінних майданчиків для системної роботи практично не залишилося, а ті, що є, перебувають у вкрай складному стані.​​ Саме тому кейс автодрому «Феофанія» для нього є принциповим: цей об’єкт вийшов із державної власності, і зараз стоїть питання, чи може цей трек ще отримати шанс на нове життя як спортивний актив.​

Разом з командою та новим головою комітету дрифту Олександром Завадою, Артур Подлужний взявся за управління цим майданчиком, щоб довести просту, але критично важливу річ: автодром має не просити на виживання, а показувати, як він здатен монетизуватися.​​ Логіка пряма: якщо локація дає сильну картинку, регулярні івенти, роботу автошколам, мотошколам, продакшену, локальному бізнесу й брендам, вона перестає бути «мертвим об’єктом» і стає інструментом економіки.​​

Цю ж логіку лідер українського дрифту переносить і на роботу зі спонсорами. За його словами, в Україні ще досі багато спортсменів мислять категорією «наклейка на авто в обмін на гроші», але така модель давно не працює на серйозному рівні. Бренди купують не просто місце на кузові, а історію, медійність, візуальний продукт і доступ до аудиторії. Саме тому спортсмен має інвестувати не лише в результат, а й у власний образ: контент, айдентику, ліверію, впізнаваність і здатність бути цікавим поза трасою.

У цьому місці з’являється роль Домінант Промоушен. Для агентства це не історія про «розмістити партнера» чи «продати логотип», а про sponsorship engineering – точну збірку між ДНК спортсмена, аудиторії, бренду та грошей.​​ У випадку Подлужного йдеться про побудову системи, де його дрифт-екосистема стає платформою для партнерів, медіа, ком’юніті та нових джерел доходу, а не одноразовою активацією під один етап сезону.​

Такий підхід уже має під собою реальний ґрунт. Артур багато років працює зі спонсорами, зокрема з міжнародними брендами на кшталт SOCAR і Motul, а також бере участь у практичних дискусіях про те, як можуть запускатися або відновлюватися треки в Україні.​ І саме цей досвід дає йому право говорити про головне: проблема не тільки в тому, що в країні мало треків, а й у тому, що автоспорт занадто довго не вмів продавати себе як повноцінний бізнес-продукт.

При цьому ринок подає сигнали, що попит є. Окремі промоутери в Одесі, Кам’янському, Львові та Києві продовжують робити події, регіони витягують окремі етапи й показують, що за правильної упаковки автоспорт в Україні здатен збирати аудиторію. Але без об’єднання зусиль, без нормальної інфраструктури й без спільної комерційної логіки це так і залишатиметься набором яскравих, але розрізнених спалахів.

Саме тому Подлужний говорить не тільки про дрифт, а про чемпіонат, серії, промоутерів і спільну архітектуру ринку. Його позиція проста: якщо український автоспорт хоче майбутнього, він має перестати жалітися і почати продавати себе як актив – інвесторам, державі, брендам і медіа. А Домінант Промоушен у цій конструкції виступає як сила, що пакує цей потенціал у зрозумілу бізнес-модель, де спорт перестає бути витратою і стає інструментом монетизації.​​

Для ринку це важливий сигнал. Партнерство «Подлужний & Домінант» – це історія не лише про одного про пілота, а про спробу показати, що навіть у воєнний час український моторспорт може будувати комерційні кейси, створювати сильну картинку та доводити свою економічну цінність.​ І якщо такі кейси почнуть масштабуватися, наступна розмова про майбутнє автоспорту в Україні буде вже не про виживання, а про ріст.​​