Павло Василенко

Відбувся поєдинок 17-го туру чемпіонату Туреччини, в якому Генчлербірлігі приймав Трабзонспор. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3.

У стартовому складі гостей вперше в цьому сезоні вийшли усі троє українські легіонери. Якщо поява Арсенія Батагова і Олександра Зубкова не стала сюрпризом, то Данило Сікан розпочав гру чемпіонату з перших хвилин вперше.

Перші двоє провели на полі весь матч, а форварда замінили на 65-й хвилині.

Трабзонспор посідає третє місце в чемпіонаті, маючи в активі 35 очок і програючи лідеру першості Галатасараю сім балів.

Чемпіонат Туреччини, 17-й тур

Генчлербірлігі – Трабзонспор – 4:3

Голи: Гутас, 5, Тонг’я, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Феліпе Аугусто, 45+2, 50, Мучі, 67 (пенальті).