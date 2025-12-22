Батагов, Зубков і Сікан зіграли у матчі чемпіонату Туреччини з сімома голами
Команда українців зазнала поразки
26 хвилин тому
Відбувся поєдинок 17-го туру чемпіонату Туреччини, в якому Генчлербірлігі приймав Трабзонспор. Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 4:3.
У стартовому складі гостей вперше в цьому сезоні вийшли усі троє українські легіонери. Якщо поява Арсенія Батагова і Олександра Зубкова не стала сюрпризом, то Данило Сікан розпочав гру чемпіонату з перших хвилин вперше.
Перші двоє провели на полі весь матч, а форварда замінили на 65-й хвилині.
Трабзонспор посідає третє місце в чемпіонаті, маючи в активі 35 очок і програючи лідеру першості Галатасараю сім балів.
Чемпіонат Туреччини, 17-й тур
Генчлербірлігі – Трабзонспор – 4:3
Голи: Гутас, 5, Тонг’я, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Феліпе Аугусто, 45+2, 50, Мучі, 67 (пенальті).