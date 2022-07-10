Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я
У гонщика Ferrari зайнявся двигун
Пілот Ferrari Карлос Сайнс претендував на друге місце в гонці Гран-прі Австрії, однак не зміг фінішувати.
У іспанця зайнявся двигун. Проблема полягала в тому, що Сайнс доволі довго не міг вилізти з машини – вона котилася назад:
One of the most unfortunate yet hard working sportsman in F1, Carlos Sainz.— ︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ (@Shimographer) July 10, 2022
pic.twitter.com/NDEg6yg6Hp
Перемога в гонці залишилася за Леклером.
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