Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
19:05
live
Всесвітні ігри 2022. День 3. Спідскейтинг. Пряма трансляція
18:30
Хокей. Суперліга Паріматч. Краматорськ - Донбас

Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я

У гонщика Ferrari зайнявся двигун
Автоспорт Формула-1
18:11
Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я

Пілот Ferrari Карлос Сайнс претендував на друге місце в гонці Гран-прі Австрії, однак не зміг фінішувати.

У іспанця зайнявся двигун. Проблема полягала в тому, що Сайнс доволі довго не міг вилізти з машини – вона котилася назад:

Перемога в гонці залишилася за Леклером.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Карлос Сайнс Ferrari Гран-прі Австрії

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Автоспорт Формула-1
17:52
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії, Перес прорвався на вісім позицій вгору
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії, Перес прорвався на вісім позицій вгору
Автоспорт Формула-1
09 липня 18:34
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті
Автоспорт Формула-1
08 липня 19:42
Леклеру не вдалося скористатися проблемами Ферстаппена. Особистий залік та Кубок Конструкторів після Гран-прі Великої Британії
Леклеру не вдалося скористатися проблемами Ферстаппена. Особистий залік та Кубок Конструкторів після Гран-прі Великої Британії
Автоспорт Формула-1
04 липня 13:56
Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії
Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії
Автоспорт Формула-1
03 липня 20:23
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Автоспорт Формула-1
02 липня 18:44

Новини: Автоспорт

Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я
Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я
Формула-1
18:11
Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Леклер виграв гонку вдома у Red Bull, Алонсо з 19-го місця підійнявся в очки
Формула-1
17:52
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії, Перес прорвався на вісім позицій вгору
Ферстаппен виграв спринт на Гран-прі Австрії, Перес прорвався на вісім позицій вгору
Формула-1
09 липня 18:34
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії. Леклер також стартуватиме з першого ряду в спринті
Формула-1
08 липня 19:42
«путін поводився чесно». Екклстоун доволі дивно відповів на критику через прихильність до російського тирана
«путін поводився чесно». Екклстоун доволі дивно відповів на критику через прихильність до російського тирана
Формула-1
04 липня 16:35
Леклеру не вдалося скористатися проблемами Ферстаппена. Особистий залік та Кубок Конструкторів після Гран-прі Великої Британії
Леклеру не вдалося скористатися проблемами Ферстаппена. Особистий залік та Кубок Конструкторів після Гран-прі Великої Британії
Формула-1
04 липня 13:56
Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії
Сайнс здобув першу перемогу в кар’єрі на драматичному Гран-прі Великої Британії
Формула-1
03 липня 20:23
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Сайнс завоював свій перший поул в кар’єрі, Ферстаппен також стартуватиме з першого ряду
Формула-1
02 липня 18:44
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Гемілтон: «Підтримка путіна – поза моїм розумінням. Нам більше не потрібно слухати тих, хто підтримує війну»
Формула-1
01 липня 19:59
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Всі новини