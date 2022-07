Болід палає і котиться назад – Сайнс ледь виліз з полум’я

Пілот Ferrari Карлос Сайнс претендував на друге місце в гонці Гран-прі Австрії, однак не зміг фінішувати.

У іспанця зайнявся двигун. Проблема полягала в тому, що Сайнс доволі довго не міг вилізти з машини – вона котилася назад:

One of the most unfortunate yet hard working sportsman in F1, Carlos Sainz.



pic.twitter.com/NDEg6yg6Hp