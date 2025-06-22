Олег Гончар

16-річний український пілот академії Williams і команди «Према» Олександр Бондарев взяв участь у другій гонці третього етапу італійської Формули-4 на автодромі Монца.

Бондарев, який стартував із 13-ї позиції за підсумками кваліфікації, потрапив у інцидент у повороті параболіка, спричинений аварією попереду. Через це його гонка завершилася достроково. Подробиці аварії та стан пілота не уточнюються, але серйозних травм, ймовірно, вдалося уникнути.

Перемогу в гонці здобув партнер Бондарева по команді «Према» Кін Накамура-Берта, який випередив Габріеля Гомеса з US Racing та ще одного представника «Према» Себастьяна Велдона.

Бондарев, перший українець в академії Williams, проводить свій дебютний повноцінний сезон у Формулі-4 після успішної кар’єри в картингу.