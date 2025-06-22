Бондарев через аварію не фінішував у гонці Формули-4 в Монці
16-річний українець з академії Williams завершив гонку достроково після інциденту на повороті
близько 3 годин тому
16-річний український пілот академії Williams і команди «Према» Олександр Бондарев взяв участь у другій гонці третього етапу італійської Формули-4 на автодромі Монца.
Бондарев, який стартував із 13-ї позиції за підсумками кваліфікації, потрапив у інцидент у повороті параболіка, спричинений аварією попереду. Через це його гонка завершилася достроково. Подробиці аварії та стан пілота не уточнюються, але серйозних травм, ймовірно, вдалося уникнути.
Перемогу в гонці здобув партнер Бондарева по команді «Према» Кін Накамура-Берта, який випередив Габріеля Гомеса з US Racing та ще одного представника «Према» Себастьяна Велдона.
Бондарев, перший українець в академії Williams, проводить свій дебютний повноцінний сезон у Формулі-4 після успішної кар’єри в картингу.
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