Бос Mercedes порівняв Ферстаппена з роздратованим таксистом за витівку на Гран-Прі Іспанії
Вольфф вважає, що Макс міг показати свою неврівноваженість
близько 10 годин тому
Фото: Red Bull
Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про аварію між Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселом на Гран-Прі Іспанії. Слова функціонера наводить f1analytic.com:
Потрібно перевірити телеметрію. Якщо він зробив це, тому що був рухливий злістю, то це не добре.
Було схоже на маневр роздратованого таксиста.
Ферстаппен сумнівається, що може боротися за чемпіонство.