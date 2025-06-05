Бос Mercedes порівняв Ферстаппена з роздратованим таксистом за витівку на Гран-Прі Іспанії

Вольфф вважає, що Макс міг показати свою неврівноваженість

близько 10 годин тому

Фото: Red Bull
Фото: Red Bull
Олег Шумейко

Олег Шумейко

Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про аварію між Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселом на Гран-Прі Іспанії. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Потрібно перевірити телеметрію. Якщо він зробив це, тому що був рухливий злістю, то це не добре.

Було схоже на маневр роздратованого таксиста.

Тото Вольфф

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АвтоспортНовини СпортуТото ВольффМакс Ферстаппен

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