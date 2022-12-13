Бос Mercedes – про спад у сезоні-2022: «Справа не в тому, що ми раптом отупіли всією командою»

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Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф пояснив, чому результати команди у сезоні-2022 стали гіршими:



Вам потрібна правильна інфраструктура, фінансові ресурси, хороші гонщики, потужний мотор, вірна організація та достатньо часу, щоб з усього цього зробити результат.

З такими складовими ви вже конкурентоспроможні. Але перемога – це зовсім інша історія, не кажучи про титул. Але ми маємо все необхідне і для цього

Справа не в тому, що ми раптом разом отупіли всією командою і після грудневої перемоги в Кубку конструкторів до березня повністю втратили форму.

Насправді все просто – наша концепція виявилася неправильною. Ми недооцінили ті ефекти, що виникають при зменшенні дорожнього просвіту. Суперники впоралися із цим краще.

Або вони знали ці особливості з колишнього досвіду, або просто приділили більше уваги конкретної характеристики поведінки машини. Цього я не знаю.

Але в нас ніхто не соромиться визнати, що ми погано впоралися з роботою. Тут усе просто. Ніхто не ховається, не шукає виправдання такого результату. Ми просто говоримо, що попрацювали погано, а іншим це вдалося краще.